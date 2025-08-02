智利世界最大地下铜矿坑坍塌酿1死 5人受困续搜救

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（法新社智利兰卡瓜1日电） 智利救援队伍今天持续搜救5名受困的矿工，昨天的地震导致这个全球最大地下铜矿坑局部坍塌，造成1名矿工丧生，并迫使矿场停止运作。

位于智利圣地牙哥以南约100公里的智利兰卡瓜（Rancagua）中尉矿场（El Teniente）总经理穆西奇（Andres Music）说，事故发生后近12小时，已有至少100人参与这项危险的救援行动。

他今天向媒体表示：「到目前为止，我们仍无法与他们取得联系。坑道已经封闭，坍塌了。」

坍塌发生时，这些矿工正在地下逾900公尺深处作业。他们所在的确切位置，已经透过专业设备精确定位。

智利国营铜矿公司（Codelco）总裁巴奇可（Maximo Pacheco）今天下午在记者会上表示：「我们将竭尽所能，设法救出这5名受困矿工。」

失联31岁矿工尚．米兰达（Jean Miranda）的亲兄弟麦可．米兰达（Michael Miranda）今天稍早前告诉法新社，失联矿工的家属迫切渴望得知消息。

他在智利国营铜矿公司兰卡瓜办公室外说：「他们什么都没跟我们解释，没有人出面向我们说明，没有人告诉我们，我兄弟是否安好。」

智利矿业部长威廉斯（Aurora Williams）稍早宣布，矿场将暂停作业。这座矿场自20世纪初运作至今，拥有超过4500公里的地下坑道。