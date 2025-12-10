智利总统决选两极化对立 移民与治安成选战关键

（法新社圣地牙哥9日电） 南美洲国家智利即将于14日举行总统决选，两位候选人立场南辕北辙，一位是由广泛左派联盟支持的共产党籍贾拉，另一位是虔诚的极右派政治人物卡斯特，后者对治安与移民政策采取强硬路线。

贾拉（Jeannette Jara）在11月16日的首轮投票中领先，但民调显示，共和党（Republican Party）主席卡斯特（Jose Antonio Kast）若能动员大批保守选民，有望逆势胜出。

在过去总统大选中，59岁的卡斯特为1973至1990年间执政的皮诺契特（Augusto Pinochet）独裁统治辩护，且反对堕胎、离婚与同婚。这一次，身为九个孩子的父亲，他将自己定位为务实的民主派，刻意与区域内其他极右派领袖的强硬作风保持距离。

他的政见以打击犯罪与严控移民为核心。

卡斯特矢言将遣返约33万名无证移民，并将激增的组织犯罪归咎于这些移民，他主张兴建围墙、设立栅栏与壕沟以强化智利与玻利维亚间的边界防护。

他说：「如果他们不自愿离开，我们就会把他们找出来。」

卡斯特以萨尔瓦多总统布格磊（Nayib Bukele）作为施政榜样。

他在竞选中两度站在防弹玻璃后发表演说，此举遭贾拉批评是「制造恐惧」操作。

卡斯特出身德国移民家庭，为10个孩子中的幺儿。

媒体调查揭露，他父亲出生于德国，曾加入希特勒（Adolf Hitler）领导下的纳粹党。卡斯特称父亲在二战期间被强制徵召进德国军队，并否认他支持纳粹。卡斯特的父亲后来在智利经营香肠事业有成。

51岁的贾拉是智利政坛中少见的工人阶级候选人。

她在智利首都圣地牙哥（Santiago）北部长大，为了支付学费曾在果园打工、也当过收银员。

贾拉14岁起就是共产党党员，然而她属于党内较开明的一派。

她领导一个由九个中间偏左政党组成的联盟，勇于挑战党内路线，她曾公开批评古巴，并称委内瑞拉的马杜洛（Nicolas Maduro）是「独裁者」。

贾拉在这次决选中，主张将最低工资提高至接近每月800美元、强化劳工权益、提升锂矿产量，同时正视公共安全议题。

支持者认为她的人生经历有助与选民产生共鸣，一名参与造势的学生说：「她就是普通人，她理解一般人的处境。」（编译：徐睿承）