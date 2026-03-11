智利总统卡斯特将就职 矢言打击犯罪驱逐移民

（法新社瓦巴莱索10日电） 智利30年来最右翼的总统卡斯特（Jose Antonio Kast）明天将宣誓就职，他承诺将应对急遽上升的暴力犯罪率，并执行大规模移民驱逐行动。

随着选民支持强调法律与秩序的候选人来对抗组织犯罪的蔓延，智利成为最新一个「向右转」的拉丁美洲国家。

现年60岁的卡斯特在去年12月的第2轮决选中，击败共产党籍对手贾拉（Jeannette Jara），在他第3次参选总统时成功胜出。

卡斯特是自将军皮诺契特（Augusto Pinochet）1973年至1990年残暴独裁统治以来，智利立场最强硬的领袖，且卡斯特对皮诺契特相当推崇。

上周，卡斯特与其他十几位美国总统川普的右翼盟友聚集在佛罗里达州，共同签署成立一个由美国主导的新军事联盟「反贩毒集团」（Counter Cartel）。

律师出身的卡斯特当选，受到华府的欢迎，他也放大了美国对中国在拉丁美洲投资的担忧，川普坚持在拉美地区掌握主导权。

这位极端保守、育有9名子女的总统在竞选期间借鉴了川普的剧本，矢言要驱逐数十万名主要来自委内瑞拉的非正规移民，并封锁北部边境。

智利发展大学（University of Development）政治分析师阿瑞拉诺（Rodrigo Arellano）告诉法新社，卡斯特将代表「自1990年回归民主以来前所未见的保守右翼」。

卡斯特将在中部沿海城市瓦巴莱索（Valparaiso）的国会前宣誓就职。

多位右翼领导人将出席他的就职典礼，包括阿根廷作风强悍的总统米雷伊（Javier Milei）、邻国玻利维亚总统巴斯（Rodrigo Paz）以及厄瓜多的扫黑总统诺波亚（Daniel Noboa）。

巴西左翼总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）则在最后一刻取消了行程，且未说明原因。