智利总统当选人淡化右翼色彩 誓言打造团结政府

（法新社智利圣地牙哥15日电） 刚在智利总统大选以压倒性胜出的保守派选将卡斯特（Jose Antonio Kast）今天抛弃一贯的极右反移民言论，承诺上任将带领一个「国家团结」的政府。

卡斯特会晤即将卸任的左派总统波里奇（Gabriel Boric）及对立政党的领袖们，承诺明年3月就任后，将为全体智利人民服务。

现年59岁、育有9名子女的卡斯特说：「我们都关心治安、医疗、教育和住宅。」

在竞选期间，卡斯特曾承诺遣返逾30万主要来自委内瑞拉的移民，以打击犯罪并加强北部国境安全。然而在14日击败左派对手赢得总统大选后，卡斯特的语调变得更为和解。

他说：「这不会是一个人或一个政党的政府。未来团队将更为广泛，以便在核心议题上取得共识。」

卡斯特以58%的得票胜出，他的大胜被外界视为是选民赋予他采取激进改革脚步的授权。

在外界忧虑他过去支持1970到90年代满手血腥的皮诺契特（Augusto Pinochet）独裁政权之际，卡斯特也谈到民主及「守护」体制的必要性。

他向智利民众保证，尽管自身政治立场鲜明，政府仍将「维持国家延续、体制延续、公务体系延续，以及民主秩序的延续」。