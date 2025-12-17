智利新总统挺美对抗马杜洛 吁终结委内瑞拉独裁政权

（法新社布宜诺斯艾利斯16日电） 智利极右派总统当选人卡斯特（Jose Antonio Kast）今天表示，他将支持结束委内瑞拉领导人马杜洛（Nicolas Maduro）「独裁政权」的各项行动，使华盛顿在与卡拉卡斯（Caracas）政权对抗上再添一名地区盟友。

卡斯特在造访阿根廷时说，他支持「任何」旨在终结马杜洛政权的行动。这是他14日轻松击败左翼候选人、赢得总统选举第二轮投票后的首次出访。

卡斯特在竞选期间承诺，要遣返超过30万名主要来自委内瑞拉的非法移民，打击犯罪并加强北方边境安全。

他的胜选确认了拉丁美洲政治向右转的趋势，紧接着阿根廷、玻利维亚、宏都拉斯、萨尔瓦多和厄瓜多右派的接连胜利。

这也使美国总统川普（Donald Trump）考虑对委内瑞拉领土展开打击之际，在区域内的支持基础扩大。

卡斯特今天在布宜诺斯艾利斯表示，虽然智利本身「不会介入」委内瑞拉，但「如果有人要这么做，我们会很清楚地说，这将为我们、整个拉丁美洲、整个南美洲，甚至对欧洲的国家来说，解决一个巨大的问题。」

卡斯特把委内瑞拉经济崩溃与大规模移民潮的责任归咎于左翼的马杜洛，并称他为「毒枭独裁者」。

自2014年以来，已有约700万委内瑞拉人在马杜洛日益专制统治下，因严重的经济和政治危机而离开这个国家。

卡斯特说：「解决委内瑞拉危机不是我们的责任，但谁要做，我们就会给予支持。」

在选前，卡斯特曾呼吁尚未取得合法身分的委内瑞拉人在他明年三月上任前主动离境，否则将被强制驱逐出境。

然而，上个月数百名希望返乡的移民却在与秘鲁的交界处遭到拦阻，秘鲁方面拒绝放行。

卡斯特提议建立一条南美「人道走廊」，协助委内瑞拉及其他移民返乡。

马杜洛对卡斯特针对委内瑞拉的激烈言论表示强烈不满。

昨天，他把卡斯特比拟为希特勒（Adolf Hitler），并警告他「最好别动委内瑞拉人的一根汗毛。」

这番有关希特勒的评论，被认为是在影射卡斯特德国裔的父亲，他的父亲曾是纳粹党员，并于二战期间服役。

卡斯特则强调，他父亲是被强迫徵召，并未支持纳粹。

他选择邻国、也是经济上时常竞争对手的阿根廷作为首次出访国。

阿根廷总统米雷伊（Javier Milei）热烈欢迎卡斯特，视他为意识形态上的盟友。

14日，米雷伊盛赞卡斯特击败即将卸任的左翼政府候选人，是「我们地区在捍卫生命、自由与私有财产上再迈前一步」。（编译：陈政一）