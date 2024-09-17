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智库：全球选民投票率下降 选举结果亦受质疑

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（法新社斯德哥尔摩17日电） 一份关于民主状况的报告今天指出，世界各地的选民投票率正在下降，选举结果亦受到愈来愈多质疑，且不到半数的美国民众认为2020年大选是「自由且公平的」。

总部位于斯德哥尔摩的政府间组织「国际民主及选举协助研究所」（International Institute for Democracy and Electoral Assistance, IDEA）年度报告显示，2008年至2023年间，全球选民投票率从65.2%降至55.5%，下跌10个百分点。

IDEA秘书长卡萨斯-萨莫拉（Kevin Casas-Zamora）告诉法新社，影响「年轻民主国家」的问题也同样影响着欧洲和美洲「非常古老且统一的民主国家」。

卡萨斯-萨莫拉补充表示，在IDEA涵盖的173个国家中，近半数「在至少一个至关重要的民主要素方面出现非常严重的衰退」，例如举行可信选举或新闻自由的能力。

报告指出，美国的3个指标可信选举、公民自由和政治平等，自2015年以来有所下降。

此外，根据IDEA今年4月，即美国前总统、共和党总统候选人川普7月遭遇暗杀未遂前发布的一项研究，不到半数的美国民众(47%) 认为2020年选举是「自由且公平的」。

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