暑期保护儿少 中国「清朗行动」整治网路乱象

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（法新社北京13日电） 中国今天宣布，为净化网路上的有害内容切实保护未成年人，将锁定影音app及社媒平台网络执行专项整治行动。

中共严格监管国内网路，审查被认为粗俗、浮夸或具有政治颠覆性的内容，会定期整治从网红、游戏到购物平台等特定领域。

中央网信办今天专门印发通知，将于全国范围内部署开展为期2个月的「清朗・2024年暑期未成年人网络环境整治」专项行动。

专项行动将重点整治6个环节，分别为短影音及直播平台、社交平台、电商平台、app应用商店、儿童智能设备及网路诱导未成年人模仿不良行为等。

专项行动将整治摆拍校园霸�R视频，将校园霸�R行为娱乐化；利用网红儿童牟利、诱导胁迫未成年人变相参与直播；诱导不良交友；肉搜、恶意编造网络黑话传播不良价值观；恶意P图，煽动亲子师生对立；向未成年人售卖色情文具、动漫等商品；利用儿童模特摆不雅姿势或性暗示动作；借未成年人形象进行无底线营销等。

声明要求密切关注涉未成年人问题新特点新表现，对各类违规行为，保持高压态势，从严处置违规平台、帐号，健全平台未成年人网络保护机制，共同维护良好网络生态。

这项行动时值中国学童进入暑假，近年已多次执行类似专项。