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暴力冲突 莫三比克24小时内酿21死

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（法新社莫三比克马布托24日电） 非洲国家莫三比克执政党在近期选举中获确认胜选引发争议，甚至爆发暴力冲突，政府表示过去24小时内至少有21人丧生，包括两名警察。

莫三比克10月9日总统选举引发数周的动荡，最高法院昨天认证自1975年以来执政的莫三比克解放阵线党（Frelimo）胜选。

内政部长朗达（Pascoal Ronda）今晚在记者会上表示，全国共计接获236起重大暴力通报案件，造成至少25人受伤，其中包括13名警察。

朗达说：「一大群持刀和枪械的武装分子对警察局、监狱设施以及其他基础设施发动攻击。」他还说，70多人遭逮捕。

法新社记者表示，首都马布托（Maputo）稍早发生警民冲突。警方驾驶装甲车巡逻市中心，数百名抗议者分散成小群体，其中一些人投掷物品并纵火。

最高法院确认莫三比克解放阵线党总统候选人查波（Daniel Chapo）胜选后不久，昨晚主要干道上的临时路障遭纵火，浓烟笼罩整座城市。

查波的主要对手、流亡在野党领袖维蒙德拉内（Venancio Mondlane）声称选举舞弊，引发对立政党支持者之间暴力冲突的担忧。

商店、银行、超市、加油站和公共建筑遭到劫掠，窗户被砸碎，物品被盗。有些建筑被纵火，成为冒出浓烟的废墟。

通往马布托和邻近城市马托拉（Matola）的主要道路被路障和燃烧的轮胎封锁，而通往马布托机场的道路几乎无法通行。

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