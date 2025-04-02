曼谷被震垮大楼为中企承建 中国驻泰使馆：积极配合调查

afp_tickers

2 分钟

（法新社曼谷2日电） 缅甸3月28日发生规模7.7强震，泰国曼谷恰图恰区一处由中国企业中铁十局兴建中的大楼倒塌。中国驻泰国使馆昨天表示，会积极配合泰国政府调查。

兴建这栋大楼的是中国中铁十局集团有限公司子公司，去年还在网路上传影片庆祝137公尺高的大楼封顶，内容有许多无人机拍摄画面，并宣扬其设计、建造和计画管理的品质。

中国驻泰国使馆昨天以「有关当地媒体就『在泰中国企业事』电话采访中国驻泰国使馆」做回应，通篇的声明没有直接讲明倒塌的大楼是由「中铁十局」承办，而是以模糊的「在泰中国企业」称呼。

使馆表示，中国政府一贯要求中资企业在国外展开生产经营应严格遵守当地法律法规，积极履行社会责任，造福当地社会。

使馆又说，此次有关中资企业参与施工的在建楼体在地震中倒塌并造成严重人员伤亡，「我们对此深感痛心并再次向遇难人员、伤者和家属表示哀悼和慰问」。

使馆称，中方已安排地震救援专家和志愿者救援队伍到泰协助泰国政府组织的救援工作，协调在泰中资企业提供重型起重机等机械设备参与救援。

使馆最后指出，下阶段将视泰方需要，继续全力提供支持和协助并指导有关中资企业积极配合泰国政府进行的调查，相信泰国政府的调查会给出科学公正的结论。