曾为巴勒斯坦示威 哥大学生参加美公民入籍面试遭拘留

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（法新社纽约14日电） 美国移民当局今天逮捕了另一名参与亲巴勒斯坦校园抗议活动的哥伦比亚大学（Columbia University）学生，并在他参加美国公民入籍面试时将其拘留。

马赫达维（Mohsen Mahdawi）的律师在法院文件中寻求将其释放并停止任何立即驱逐出境的行动，并称美国总统川普镇压支持抗议的移民学生违反了美国宪法；这是川普的共和党政府面临的最新司法挑战。

根据法院文件，马赫达维是出生在被占领的约旦河西岸（West Bank）的巴勒斯坦人，自2015年起成为美国合法永久居民，他原定下个月毕业，并计划于今年秋天参加哥伦比亚大学的硕士课程。

马赫达维与哈里尔（Mahmoud Khalil）携手创办哥伦比亚大学巴勒斯坦学生团体，哈里尔今年3月被捕以来，川普一直试图将他驱逐出境。

美国联邦参议员桑德斯（Bernie Sanders）在获得其他佛蒙特州议员签署的声明中表示：「佛蒙特州白河交会点（White River Junction）的莫森马赫达维走进移民办公室，这本应是他入籍美国公民程序的最后一步。然而，他却被持枪的便衣蒙面人员逮捕，并被戴上手铐带走。」

网路上流传的一段影片显示，蒙面特务将人抬进一辆黑色休旅车。

法院文件指出，地区法官塞申斯（William Sessions）发布了一项临时限制令，禁止当局驱逐马赫达维或将他逐出佛蒙特州，「等待法院的进一步命令」。

哈里尔和其他参与校园示威活动的学生被捕，激怒川普反对者、言论自由倡议者和一些右翼政治人士，他们表示，此案将对言论自由产生寒蝉效应。

此外，移民官员还拘留了塔弗兹大学（Tufts University）的土耳其博士生奥兹图克（Rumeysa Ozturk），以及来自韩国的美国永久居民、哥伦比亚大学学生郑允书（Yunseo Chung，音译），并试图将她们驱逐出境。

法院也已出手阻挡移民当局将其驱逐出境。

巴勒斯坦青年运动（Palestinian Youth Movement）在社群网站Instagram（IG）表示：「在以色列对加萨（Gaza）实施种族灭绝期间，马赫达维在哥伦比亚大学校园积极组织活动，声援加萨和巴勒斯坦。」

「当局锁定他为目标，延续了川普政府自上月逮捕哈里尔以来展开的行动，也代表美国移民暨海关执法局（ICE）与国土安全部（DHS）在执法手段上的升级，劫持与拘留出声反对以色列在加萨实施种族灭绝的学生及其他非公民。」

「我们要求立即无条件释放莫森马赫达维。」（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）