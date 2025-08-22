曾受川普吹捧 佛州移民拘留中心遭法官勒令拆除

（法新社迈阿密21日电） 美国联邦法官今天禁止川普政府与佛罗里达州政府继续将移民送往号称「鳄鱼恶魔岛」（Alligator Alcatraz）的移民拘留中心，并下令拆除大部分设备，形同关闭这座设施。

美国联邦地区法院法官威廉斯（Kathleen Williams）是针对环保团体「大沼泽之友」（Friends of the Everglades）与「生物多样性中心」（Center for Biological Diversity）对川普（Donald Trump）政府的提告做出裁决。

佛州政府已随即宣布会提出上诉。

这座拘留中心位在佛州的大沼泽（Everglades）湿地，有大量鳄鱼栖息在此。中心设在1座废弃机场内，于6月仅花8天以白色大帐棚、上下铺和笼网仓促搭建而成。

美国国土安全部长诺姆（Kristi Noem）曾说，这里规划收容3000人。

曾矢言驱逐数百万非法移民的美国总统川普7月才视察这座中心，并吹捧当地严苛环境，甚至开玩笑说鳄鱼可充当警卫。

白宫也将它取了「鳄鱼恶魔岛」的称号，呼应川普曾说他想重启位于加州旧金山的恶魔岛监狱。

佛州这座拘留中心遭到环保人士和批评川普打压移民的人士抨击，后者认为这座设施不人道。

环团则指其威胁到大沼泽的敏感生态系，且未经环境冲击评估便仓促建成，涉嫌违法。