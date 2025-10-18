曾犯电汇诈欺与身分窃盗等罪 共和党前议员桑托斯获川普减刑

（法新社华盛顿17日电） 因电汇诈欺与身分窃盗罪遭定罪的美国前共和党籍国会议员桑托斯（George Santos），今天在美国总统川普发布减刑令的数小时后离开监狱，他的律师向法新社证实这个消息。

川普（Donald Trump）今天在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发文表示：「乔治（桑托斯名）长时间遭单独监禁，据称他受到可怕的对待。」

川普又说：「至少桑托斯有勇气、信念与智慧，始终投票给共和党。因此，我刚刚签署减刑令，立即让桑托斯出狱。」

桑托斯的律师莫瑞（Joseph Murray）今天晚间透过电话告诉法新社，桑托斯已经离开纽泽西州的费尔顿联邦惩教所（Federal Correctional Institution Fairton），「目前正在返家途中」。

莫瑞在发布于桑托斯X帐号的声明中写道：「愿上帝保佑总统川普，美国史上最伟大的总统！」

总统减刑与赦免不同，减刑会保留原本的定罪，但刑期会缩短。

现年37岁、曾任纽约州联邦众议员的桑托斯，因窃取竞选捐款人身分并盗刷他们的信用卡等多项罪名，于4月遭判7年又3个月的有期徒刑，并于7月入狱服刑。

国会道德委员会调查指出，桑托斯将窃取来的资金用在肉毒杆菌注射、OnlyFans成人网站，以及购买义大利奢侈品和前往汉普顿（Hamptons）与拉斯维加斯度假。

桑托斯还编造许多荒诞的个人履历，包括声称曾任职于高盛集团（Goldman Sachs Group Inc.）、自己是犹太人，以及大学时期是排球明星。

他在2023年选后一年遭联邦众议院驱逐，成为自美国内战以来第3位遭驱逐的国会议员，这种惩处过去仅用于叛国者或已定罪的罪犯。