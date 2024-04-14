曾经是盟友 伊朗以色列变成死敌

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（法新社巴黎13日电） 伊朗今天朝以色列发射无人机和飞弹，报复以国本月1日针对其大马士革领事馆的致命攻击。以色列和伊朗是怎么从坚定盟友变成不共戴天的敌人，法新社回顾他们过去半世纪的关系。

●特殊关系

以色列1948年建国以来，与伊朗关系密切，伊朗成为继土耳其之后第2个承认这个犹太国家的穆斯林国家，以色列则成为当时伊朗国王巴勒维（Mohammad Reza Pahlavi）领导下的盟友。

以色列从伊朗进口40%的石油，换取武器、技术和农产品，以色列情报机构摩萨德（Mossad）还协助伊朗国王训练令人畏惧的沙瓦克（Savak）秘密警察。

●伊斯兰革命

1979年伊朗伊斯兰革命推翻国王，也戏剧性结束了两国的友谊。

以色列不承认这个新的伊斯兰共和国，什叶派领袖也认为以色列是耶路撒冷（Jerusalem）的非法占领者，不过两国非正式商业联系仍在。

1980年，伊斯兰圣战组织（Islamic Jihad）成为第一个拿起武器对抗以色列的巴勒斯坦伊斯兰组织，伊朗则是其主要支持者。

尽管如此，以色列还是在1980年至1988年的两伊战争期间对德黑兰运送约1500枚飞弹，协助其对付当时的伊拉克强人总统海珊（Saddam Hussein）。

●真主党成立

1982年，以色列入侵黎巴嫩，对抗驻扎在那里的巴勒斯坦组织，之后短暂占领首都贝鲁特（Beirut）。

伊朗精锐的伊斯兰革命卫队（Islamic Revolutionary Guard Corps）随后支持成立激进组织真主党（Hezbollah），该组织从黎巴嫩南部的什叶派据点，发起针对以色列军队的战役。

以色列指控真主党在国外发动攻击，包括1992年以色列驻阿根廷大使馆爆炸案造成29人死亡，1994年犹太社区中心攻击事件造成85死。

●强硬派领袖

2005年伊朗极端保守派总统艾马丹加（Mahmoud Ahmadinejad）当选后，紧张局势加剧，他多次谈到要结束以色列。

同年，伊朗恢复在伊斯法罕（Isfahan）进行铀浓缩活动。