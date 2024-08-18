最性感男人vs沙文主义者 影星亚兰德伦一生毁誉参半

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（法新社巴黎18日电） 法国影星亚兰德伦（Alain Delon）今天以88岁高龄辞世。有人认为他是20世纪最性感男人，完美演出高冷杀手；有人则视他为大男人主义者，2019年获颁坎城影展终身成就奖时，引发女性主义者哗然。

亚兰德伦拥有从法国到日本遍布全球的数以百万计影迷，他们忽视偶像缺点，视他为美男子的代表。子弹烟硝味搭上他天使般的容颜，也让诸多魅力十足的女演员难以抗拒、为他倾心。

亚兰德伦80岁生日时，同为1960年代巨星兼老友的碧姬芭杜（Brigitte Bardot）捎去一席话，形容他是「一只双头鹰…兼具至善和至恶」。

亚兰德伦的传奇始于1960年代在「阳光普照」（Purple Noon）、「浩气盖山河」（The Leopard）等片中饰演美男杀手及神秘阴谋家。

1967年，他在法国大导尚皮耶梅尔维尔（Jean-Pierre Melville）「午后七点零七分」（Le Samoura?）一片中，精湛饰演沉默凶手。日后好莱坞最爱的类型之一━神秘且理智的职业杀手，就是以此为范本。大导马丁史柯西斯（Martin Scorsese）、昆汀塔伦提诺（Quentin Tarantino）和吴宇森等人皆坦言受到亚兰德伦精湛内心戏的启发。

亚兰德伦的情史与影史成就一样丰富，但多段感情都以心碎和悲剧作收，包括他与德国女星罗美雪妮黛（Romy Schneider）维持许久且轰轰烈烈的爱情。他曾多次称呼罗美雪妮黛是「一生挚爱」，但女方43岁时被人发现死在家中，官方死因是心脏骤停。

然而据传亚兰德伦跟罗美雪妮黛交往的同时，也与德国歌手妮可（Nico）生了一个儿子。

亚兰德伦矢口否认自己是孩子的父亲，但这名男孩布洛尼（Ari Boulogne）却交由亚兰德伦的母亲抚养，长相也神似亚兰德伦。且布洛尼一直到2023年60岁吸毒过量身亡前，始终坚称自己是亚兰德伦之子。

亚兰德伦曾说他的动力源于身旁的女人，却遭2个儿子指控家暴，其中一人说他曾打断母亲8根肋骨并且2次打断鼻梁；亚兰德伦否认，但坦言曾对攻击他的女性打巴掌。

亚兰德伦自己的童年并不顺遂，一度被母亲送进孩童之家，青少年时期曾经参军，但因偷窃被迫退伍。

尽管亚兰德伦所作所为让人百感交集，影史研究者傅洛东（Jean-Michel Frodon）仍说，过去半世纪以来，法国没有其他男演员享有跟亚兰德伦相同的银幕地位；法国男星、2015年坎城影帝文森林顿（Vincent Lindon）更形容亚兰德伦的外表「令人着迷」，「你可以盯着他的照片看好几小时」。

亚兰德伦始终从未真的进军好莱坞，但他在中国、日本拥有大批粉丝，有助他日后的香水品牌大卖。

他不只是饰演反派，也与恶徒厮混，复杂的私生活不断登上媒体头条。

亚兰德伦曾于1968年被捕，因为他的前保镳马柯维奇（Stevan Markovic）颈部中弹，而警方怀疑马柯维奇跟亚兰德伦的妻子有一腿。亚兰德伦一名黑道友人被控杀人蹲了一年牢，随后获释，案件最终以无解收场。

亚兰德伦在2000年左右离开影坛，之后泰半是在电视上露面，但2008年一度重返大银幕，在法国喜剧电影「高卢英雄大战凯撒王子」（Asterix at the Olympic Games）中饰演凯撒（Julius Caesar）。

晚年的亚兰德伦支持极右派「民族阵线」（National Front，日后改名国民联盟?National Rally?），称呼其创办人尚马力．雷朋（Jean-Marie Le Pen）是「亲爱的朋友」，还曾替称呼法国是「白种人国家」的政治人物辩护，因此引发争议。

2019年6月，亚兰德伦中风后一蹶不振，之后就很少离开他在法国中部卢瓦雷省（Loiret）的庄园。

就在他身体愈来愈虚弱的同时，3个孩子为了他的庄园公开宣战，起初先是控告亚兰德伦的伴侣及昔日照护者罗林（Hiromi Rollin）企图从父亲身上拿好处，今年1月又把矛头对准彼此，导致亚兰德伦透过律师说要把儿子交给警方。