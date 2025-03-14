月全食「血月」登场 全球众多天文迷惊叹难得奇景

afp_tickers

3 分钟

（法新社巴西好景市14日电） 罕见的月全食今天凌晨在夜空出现，使得在整个美洲、太平洋、大西洋及在非洲与欧洲的最西部地带等众多地方，天文迷能亲眼目睹令人惊叹的「血月」天文奇景。 月全食出现在太阳、地球与月球排成一直线时，这时地球的巨大阴影投射到月球上，但仍不会完全遮盖住折射到月球的光线，导致月球呈现散发红色光辉的所谓「血月」景象。 英国诺丁罕特伦特大学（Nottingham Trent University）天文学家布朗（Daniel Brown）表示，由于月全食时只有透过地球大气层「折射和散射」的太阳光线能照到月球，使其散发出红光 。

根据美国国家航空暨太空总署（NASA）的说法，这次月食在北美洲从美东时间今天凌晨1时9分（台湾时间14日下午1时9分）开始，月亮先是看来像被咬一口，到了凌晨2时26分达到月全食，并持续至3时31分。

而在法国，根据法国的天体力学与星历计算研究院（Institute of Celestial Mechanics and Ephemeris Calculation，IMCCE）说法，当地月全食从法国时间今天上午7时26分开始，持续至上午8时31分。

不过在欧洲，只有在像法国的不列塔尼（Brittany）等最西边的地区，才有机会在月落前目睹月全食。

至于在南半球的纽西兰则是相反，只有在今天月亮升起时才能看到局部的月全食。 布朗不喜欢「血月」这个词，因为有人将月全食与「1套资讯错误的世界末日理论」连结，使得「血月」带有负面联想。 然而，并非所有人类社会都对月食持负面看法。布朗便指出，有些非洲人的传统是把月蚀视为太阳与月亮之间起冲突，可藉由人类「在地球上展现如何合作」及放下旧恨来化解。