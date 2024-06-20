朝觐期间传上千人失踪 家属急寻亲人下落

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（法新社利雅德19日电） 穆斯林年度盛事麦加「朝觐」（Hajj）期间天气炎热，朝圣者死亡人数今天增逾900人，据报有上千人失踪，家属与友人急寻他们的下落，包括到医院找人或在网路上发文协寻。

突尼西亚一名男子今天告诉法新社，自阿拉法特山（Mount Arafat）15日朝圣活动达到高潮以来，他70岁出头的妻子便下落不明。

他说，由于妻子没有登记，也没有正式的朝觐许可证，因此无法使用供朝圣者降温的空调设施。

他说：「她是一位老太太。她当时很累，感觉超热，而且没有地方睡觉。」他还说： 「我跑遍了所有医院，都没找到她。」

脸书（Facebook）和其他社群媒体网站可见到许多失踪者的照片，以及请求协寻的资讯。

来自世界各地大约180万人参加为期数天、多为户外的朝圣活动，许多人年迈体弱。沙乌地阿拉伯今年夏季炎热，伊斯兰教圣城麦加（Mecca）本月17日气温飙至摄氏51.8度。

一名阿拉伯外交官员告诉法新社，光是埃及朝圣者的死亡人数，就从昨天的300多人暴增到「至少600人」，大部分是被热死。

根据法新社统计各国公布的死亡人数，到目前为止死亡总数已增至922人。

这名外交官员后来还说，埃及官员在沙乌地已接获「1400起朝圣者失踪通报」，包括600人死亡。