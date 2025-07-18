期中选举10月登场 阿根廷总统加大抨击媒体强化斗士形象

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（法新社布宜诺斯艾利斯18日电） 阿根廷总统米雷伊正利用提告诽谤和出言羞辱等手段扩大攻击媒体记者，分析家认为，他试图在10月期中选举登场前透过这些举措强化自身的「反觉醒文化斗士」形象。

高举「电锯式」财政改革以削减开支的自由派总统米雷伊（Javier Milei），近来将批评他的记者形容为「人类粪便」、「垃圾」、「狒狒」，甚至是「（服务）政客的娼妓」。

米雷伊还发明新口号「我们厌恶记者的程度远远不够」，并在他的社群贴文下方新增该口号的标签#NLOSALP。

根据无国界记者组织（RSF）5月初公布的2025年「世界新闻自由指数」（World Press Freedom Index），阿根廷在全球180个国家中排名87，较米雷伊2023年就职时的排名大幅下滑47名。

阿根廷国家报（La Nacion）统计的资料显示，米雷伊在他上任第1年的演说、访谈及社群媒体发文中，总计攻击新闻媒体达410次。还有60名记者被他指名道姓出言羞辱。

国家报调查记者艾康纳达（Hugo Alconada Mon）告诉法新社，「随着当局逐渐失去对舆论的主导权，新闻社论也开始对他的经济改革表达疑虑，近几周他（米雷伊）变本加厉糟蹋记者」。

其他人认为，米雷伊的反媒体立场是他对抗所谓「觉醒意识形态」战争中不可或缺的一环。单是今年以来，他就对媒体记者提出8件诉讼案，其中2件已遭驳回。

在政治顾问公司Trespuntozero服务的维克尔（Shila Vilker）表示，米雷伊频频拿媒体开刀，旨在维护他身为颠覆者的形象，以展现「他依然是那个为对抗政治─媒体『权贵阶级』而上台的局外人」。

阿根廷预计10月举行国会选举，米雷伊此举对他选前数个月争取支持尤为重要，他正寻求让执政党拿下更多国会席次。