杀害两名子女并藏尸行李箱 纽西兰母亲被判终身监禁

（法新社奥克兰26日电） 一名母亲在纽西兰杀害两名子女，并将遗体塞入行李箱藏在仓库中，今天被判处终身监禁。

原籍韩国、后入籍纽西兰的李学英（Hakyung Lee，音译）今年稍早已被判定犯下这起骇人罪行，外界称之为「行李箱谋杀案」。

高等法院法官范宁（Geoffrey Venning）判处李女终身监禁，且至少须服刑17年不得假释，指她杀害的对象是「特别脆弱」的孩童。

这名45岁的母亲在听取宣判时几乎没有表情，低着头、眼睛盯着地面。

李女于2018年在子女的果汁中混入过量处方药物，杀害6岁儿子赵敏宇（Minu Jo，音译）与8岁女儿赵允儿（Yuna Jo，音译）。她表示因丈夫癌逝悲痛欲绝，原打算与孩子一同自杀，但剂量没有如计画般同时致命。

她将孩子遗体以塑胶袋包裹后塞进行李箱，并藏放在奥克兰（Auckland）郊区的一处仓储空间中。这些行李箱被遗留在仓库内直到2022年，一个毫不知情的家庭拍卖购得这个弃置仓位后，才发现其内容物。

警方透过DNA等鉴识证据拼凑出孩子身分、死亡时间，最终找到凶手。

李女已改名并逃往韩国，最后在港市蔚山（Ulsan）被逮捕并引渡回纽西兰受审。（编译：徐睿承）