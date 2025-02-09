李察吉尔西班牙电影盛会获奖 批评川普为「霸凌者」

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（法新社西班牙格拉纳达8日电） 美国男星李察吉尔在被誉为「西班牙奥斯卡」的哥雅奖（Goya Award）颁奖典礼上表示，美国总统川普为「霸凌者」与「恶棍」，美国「处境非常黑暗」。

现年75岁的李察吉尔（Richard Gere）在代表西班牙电影最高荣誉的哥雅奖颁奖典礼中，获得国际哥雅奖（International Goya Award）。他示警说，威权主义正在「各地」兴起。

李察吉尔表示：「在美国，我们处境非常黑暗，因为美国的总统是一个霸凌者、一个恶棍。但这不仅仅是美国的问题，而是全世界普遍存在的情况。」他接着说：「威权主义正在各处蔓延。」

曾主演过「麻雀变凤凰」（Pretty Woman）和「美国舞男」（American Gigolo）的李察吉尔，昨天在西班牙格拉纳达（Granada）的记者会中也对川普提出严厉批评。

西班牙男星安东尼奥班德拉斯（Antonio Banderas）在今天的晚会中将此荣誉奖颁发给李察吉尔，以表扬他「对电影艺术的非凡贡献」，以及对难民与无家者困境等社会公益议题的投入。

李察吉尔在演讲中对权力与金钱的「黑暗联姻」提出警告，并称这种情况「是我们前所未见」。

他说：「这些不负责任、甚至可能极其有害的亿万富翁正在主导美国的一切，对这星球上的每个人来说都很危险。」

李察吉尔长期支持西藏（Tibet,图博），并多次与达赖喇嘛（Dalai Lama）会面。达赖喇嘛是流亡海外的西藏精神领袖，北京当局指控他在西藏地区煽动分离主义。