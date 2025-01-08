杜鲁道请辞掀加拿大总理之争 6大接班人选受瞩目

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（法新社渥太华7日电） 适逢加拿大政局分裂且加美贸易战迫在眉睫之际，加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）昨天宣布将请辞，新任自由党党魁竞选启动，新人选3月接棒后恐在数周内面临大选。

由于目前执政的自由党民调支持度极低，无论谁获选为党魁，都可能在下一次大选后沦为在野党，因此新任党魁势必得肩负起重建政党的重责大任。

美国候任总统川普的盟友马斯克（Elon Musk）已表态支持杜鲁道的对手，即保守党（Conservative）领袖博励治（Pierre Poilievre）角逐总理一职。

反观自由党内至今还未有人正式宣布参选党魁，但党内热门候选人名单已逐渐浮出台面。

● 前副总理方慧兰（Chrystia Freeland）

前副总理兼财政部长的方慧兰去年12月因闪辞副总理引发热议，当时她自曝在应对川普威胁对加拿大进口商品加徵25%关税的问题上，与杜鲁道发生冲突。

56岁的方慧兰自2015年起在杜鲁道政府中出任多个高阶内阁职务。民调显示，她是杜鲁道接班人选中呼声最高的候选人。

分析家鲍尔斯（Tim Powers）向法新社表示，尽管她曾出任多项要职，但「她并不是一位有效率的政治沟通者」。

●前央行总裁卡尼（Mark Carney）

民调支持度紧随其后的是59岁卡尼，曾任加拿大央行行长及英格兰银行总裁的他，去年9月获任命为杜鲁道的特别经济顾问，但政治经验却略显不足。

鲍尔斯指出，卡尼拥有「卓越的智慧与政策思维」，在当前「反精英和反建制」的政治氛围下，他的背景恐怕反成劣势。

●现任财政部长勒布朗（Dominic LeBlanc）

57岁现任财政部长勒布朗既是杜鲁道的儿时好友，也是亲密的政治盟友。他最近被委派主责加拿大与美国的谈判工作，以试图避免加美贸易战。

勒布朗曾任多个高阶内阁职务，据加拿大广播公司（CBC）报导，他在党内支持度也相当高，但在鲍尔斯看来，勒布朗与杜鲁道的密切关系，可能在选民力求改变的时刻成为他参选的绊脚石。

●外交部长赵美兰（Melanie Joly）

45岁的外交部长赵美兰曾被「纽约时报」评为有望接班杜鲁道的人选，她的团队向法新社表示已接到「大量来电」询问她是否有意角逐党魁。

赵美兰负责处理加拿大一些最棘手的外交任务，包括修复加拿大与中国和印度之间，分别因政治干预指控、锡克教徒（Sikh）遇刺事件而趋于紧张的关系。

●前卑诗省省长简慧芝（Christy Clark）

59岁的前卑诗省省长简慧芝早在去年10月就曾率先公开表态有意角逐总理。鲍尔斯形容她是这次竞选中的「未知数」，并称她在基层与人互动方面「表现非凡」，而且不受杜鲁道政绩所拖累。

●交通部长安南德（Anita Anand）

58岁出身学者的交通部长安南德，过去曾在耶鲁大学（Yale University）等其他主要大学任教，2019年首次当选国会议员，在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间负责为加拿大人争取疫苗、口罩及快筛试剂，随后在国防部长任内也针对军队内的性侵问题推动相关改革。