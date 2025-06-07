极右派「骄傲男孩」因国会暴动定罪 反控政府求偿1亿美元

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（法新社迈阿密6日电） 美国极右团体「骄傲男孩」（Proud Boys）5名成员因策动国会大厦暴动被判有罪，他们今天以宪法赋予权利遭侵害为由，提讼要求赔偿1亿美元（约新台币30亿元）。

这起在佛罗里达州联邦法院提出的诉讼，内容声称这5人是「腐败与出于政治动机迫害」的受害者，目的是惩罚美国总统川普的政治盟友。

他们指控政府检察官「篡改证据、恐吓证人、侵犯律师与客户间的保密特权，以及安插间谍通报诉讼策略」。

5名原告包括前骄傲男孩领袖泰瑞欧（Enrique Tarrio）。他因试图推翻民主党籍拜登（Joe Biden）2020年的胜选结果，指挥川普支持者于2021年1月6日袭击国会大厦，被判处22年有期徒刑。

泰瑞欧因煽动阴谋罪在暴动事件中所获刑期最长，他与其他逾1500名川普支持者在川普第2次就任总统当天同获赦免。

骄傲男孩成员在诉讼文件中提到他们被定罪，「相当于把敌人头颅悬于城墙外尖刺的现代版，用以警告任何试图挑战现状的人」。 骄傲男孩成员要求陪审团审判，以及1亿美元的惩罚性赔偿。 在国会大厦暴乱事件中有1名女子遭警员击毙，川普政府上个月同意向遗属支付近500万美元。

35岁的巴比特（Ashli Babbitt）在国会遇袭那天试图爬过通往联邦众议院议长休息室的窗户时被子弹击中。

巴比特的家人去年提起不当致死诉讼，要求赔偿3000万美元。此案原定开庭审理，但川普去年11月赢得大选后，司法部改变决定，进入和解协商。