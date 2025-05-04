枢密会议选举新教宗 西斯汀教堂紧锣密鼓准备

afp_tickers

3 分钟

（法新社梵蒂冈3日法新电巷）天主教会7日起举行教宗选举枢密会议；会议地点梵蒂冈西斯汀教堂正在布置，包括装设焚烧秘密选票的火炉和烟囱，好让教堂顶的烟囱冒出白烟，向全世界宣布新教宗产生。

法新社报导，梵蒂冈新闻办公室今天发布一段影片显示，使徒宫（Apostolic Palace）正紧锣密鼓为这座13世纪的教堂布置，作为选举教宗方济各继任者的枢密会议场所。

这段近5分钟的影片显示，建筑工人在搭建一片架高的木制地板，然后摆放大桌子供133名枢机主教在会议时投票。

其他建筑工人正在教堂的一角安装一座重型火炉，用于焚烧选票。

这段日期标为5月2日的影片还显示，消防人员爬上教堂瓦顶，固定住烟囱管。

领导天主教会12年的阿根廷裔教宗方济各（Pope Francis）4月21日以88之龄辞世后，世界各地未满80岁的133名枢机主教便被召回罗马准备举行教宗选举，选举过程预料费时数日。

期间若有候选人赢得当选所需的2/3选票，则选票放入特别火炉焚烧时会加入化学物来产生白烟；若未能选出新教宗，则在烧选票时不加入化学物，让教堂烟囱冒出黑烟。

梵蒂冈基础设施副主任史克雷潘蒂 （Silvio Screpanti）表示，有5名电工和5名技师在会议期间将留驻现场协助。

史克雷潘蒂在接受梵蒂冈政府官网专访时表示，会有一名技师「在整个投票过程中」待在西斯汀教堂（Sistine Chapel）旁的小房间里，「用遥控器操作火炉」。焚烧选票用的火炉现已改为电控启动。

史克雷潘蒂说，他们正在清洁并重新粉刷「圣玛尔大之家」（Santa Marta）招待所和隔壁一栋建筑，要整理出约200个房间供枢机主教及工作人员使用，工程还包含遮挡一些窗户的视线。

史克雷潘蒂说，房间内家具「仅供满足最低需求」，只有像床、床头柜和衣柜等物件。

所有留在现场工作或协助的人员都必须宣誓保密，并住宿梵蒂冈，期间「不得与家人联系」。（译者：纪锦玲）