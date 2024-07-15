枪击川普事件 共和党国会议员指责拜登

afp_tickers

4 分钟

（法新社华盛顿14日电） 美国共和党参议员范斯（J.D. Vance）可能成为前总统川普的副手，他在川普遭枪击数小时后随即声称，拜登的竞选言论「直接导致川普总统遭暗杀」。川普在此事件中受伤，另有1名旁观者遇害。

川普遭枪击后，支持他的共和党国会议员开始放炮，声称拜登和民主党应对此事件负责。

共和党人目前不断激化川普遇袭事件，范斯的言论是其中之一，他们将枪击责任归咎于民主党，尽管联邦调查局（FBI）表示尚未查明枪手的意识形态。

共和党联邦众议员柯林斯（Mike Collins）进一步谈到枪击事件，他表示是「拜登下的命令」，但并没有提供可靠的证据。

共和党籍众议员史卡利塞（Steve Scalise）2017年曾遭左派人士枪击，当时保守派议员为攻击对象。史卡利塞也将昨天川普遇袭一事归咎于左派。

史卡利塞说：「民主党领袖一直在煽动可笑的疯狂思想，认为川普再次获胜将是美国民主的终结。」

川普的高阶竞选幕僚拉齐维塔（Chris LaCivita）在社群媒体X上指责：「多年来，甚至今天，左派人士、民主党金主，甚至现在的拜登，都对枪击事件发表了令人作呕的言论。」

根据竞选团队发布的文字，拜登最近确实有向捐款人提到要把川普「置于靶心」，尽管拜登当时谈话语境是希望全党能将击败川普作为目标。

美国智库外交关系协会（Council on Foreign Relations）研究员魏尔（Jacob Ware）表示，这类指控可能会让人们不再关注对攻击广泛的谴责。

拜登今天稍早在白宫发表讲话，称团结是「所有目标中最难以捉摸的，但现在没有什么比团结更重要」。 川普和拜登在攻击发生后进行交谈，拜登的竞选团队暂停了电视广告播出，这是双方都希望让全国选情降温的一部分。

与此同时，共和党全国委员会主席惠特立（Michael Whately）在接受政论节目「福斯周日新闻」（Fox News Sunday）采访时，拒绝揣测这起枪击事件。 支持川普的共和党联邦众议院议长强生（Mike Johnson）表示：「当川普胜选将威胁民主、共和国将会终结的讯息不断传出，整个选情就会升温。」

乔治城大学（Georgetown University）政治学教授贝里（Michael Bailey）表示，将枪击事件去政治化至关重要。

「在拥有如此多枪枝的环境中…激烈的论调有可能刺激任何一方心怀不满的人。」