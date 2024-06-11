柏林举办乌克兰重建会议 泽伦斯基吁请提供更多防空系统

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（法新社柏林11日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）展开忙碌的一周，本周他将与西方友邦进行各种外交会议，今天他在柏林请求各国提供更多防空系统，协助遏阻俄罗斯攻势。

乌克兰重建会议于柏林召开，泽伦斯基在会上表示：「俄罗斯对乌克兰作战最有利的战略条件在于空中优势，是飞弹与炸弹恐怖攻势帮助俄军在地面前进。」

泽伦斯基强调：「防空系统正是解决办法。」

德国总理萧兹（Olaf Scholz）为在柏林举行的会议开幕，他也敦促盟邦提供乌克兰更多防空系统。

萧兹告诉与会代表：「我今天想诚心请求每位出席者：请尽一切可能支持我们强化乌克兰防空战力的计画。」

德国正领导一项名为「为乌克兰防空立即行动」（Immediate Action on Air Defence for Ukraine）的计画，并已交付基辅3套爱国者（Patriot）防空系统。

不过根据泽伦斯基，乌克兰需要7套爱国者系统才能抵御城市中心不受俄罗斯飞弹狂轰滥炸。他也警告，自冬季以来，莫斯科已摧毁乌国一半的发电量。

俄罗斯飞弹及无人机密集袭击乌克兰，已超过乌国防空能力所能负荷。随着战争来到关键时刻，泽伦斯基加强外交攻势以争取支持。

泽伦斯基也预定向德国国会发表演说，他本周稍晚将在义大利与七大工业国集团（G7）领袖会面，接着前往瑞士参与周末的乌克兰战争和平峰会，但俄罗斯并未受邀出席。

另外，乌克兰与德国两国财政部长今天在柏林签署联合意向声明，强化双边合作，以支持战后的乌克兰重建。