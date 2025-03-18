柬埔寨中资云壤海军基地4月启用 日舰将成首艘停靠舰

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（法新社金边18日电） 柬埔寨军方发言人今天说，云壤海军基地经扩建后将于4月启用，一艘日本军舰将成为启用后首艘停靠该基地的军舰。云壤海军基地升级工程由北京资助，引起美国的关切。

美国曾表示，位于柬埔寨南部海岸的云壤海军基地（Ream Naval Base）可能会让北京在暹罗湾（Gulf of Thailand）取得重要战略位置，而该地区靠近中国几乎全面声索主权的南海争议区域。

柬埔寨王家军队（Royal Cambodian Armed Forces）发言人索利莫少将（Major General Thong Solimo）告诉法新社：「云壤基地第一阶段工程已完工，订于4月2日启用。」 索利莫少将表示，柬埔寨王家军队总司令皮森（Vong Pisen）今天与日本武官会面时透露这个时间表。日本军舰将在剪彩仪式后停靠，成为启用后第一艘停靠在云壤海军基地的军舰。

他还说，其他国家的舰艇也可以停靠在云壤基地。

柬埔寨一向是中国在东南亚最坚定的盟友，近年来北京在金边的影响力持续扩大。

在前领导人洪森（Hun Sen）掌权时期，中国投入数十亿美元的资金在柬埔寨基础建设方面，与此同时华府与金边的关系则是恶化。

自2022年以来，中国一直资助云壤海军基地的翻修工程，而这个基地最初兴建的资金部分来自美国。 中国军舰2023年12月首度停靠在这座长363公尺的码头。

2024年12月一艘美国军舰停靠柬埔寨，这是8年来美国军舰首度停靠在柬埔寨港口。

美国陆军一名高阶将领今年2月访问柬埔寨，并会见柬埔寨总理洪马内（Hun Manet），以「扩大双边防御关系」。

中国预定将交付柬埔寨两艘军舰，以提高柬埔寨的防御能力。

柬埔寨领导人一再否认会让任何外国势力使用云壤海军基地。