柬埔寨前总理卸任后再登高位 洪森出任参议院议长

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（法新社金边3日电） 柬埔寨前总理洪森（Hun Sen）今天获得参议员支持出任参议院议长，这是他将权力移交给儿子、现任总理洪马内（Hun Manet）不到1年后接任的象徵性要职。

洪森铁腕统治柬埔寨近40年后，去年8月卸任，让位给洪马内。此前洪森以压倒性优势赢得全国大选，但那次大选并无任何有力的在野党与之竞争。

洪森领导的执政党柬埔寨人民党（Cambodian People’s Party, CPP）在2月的参议院选举中赢得58个席次中的55席，其中包括洪森的席位，反对党高棉意志党（Khmer Will Party）则赢得3席。

柬埔寨国王西哈莫尼（Norodom Sihamoni）今天主持开议后，参议院投票一致通过洪森出任议长。这个职位允许洪森在国王出国时，代理国家元首职务。

洪森在投票后向参议员发表谈话，感谢他们给予的「荣誉」。

洪森说：「这是我第一次坐上如此高位。」他说他将利用仅次于国王的第2高象徵性职务推动柬埔寨的国际外交。

分析人士表示，洪森的新角色使他能够继续统领国家。

柬埔寨政治分析家乌威拉（Ou Virak）告诉法新社：「参议院不是一个强大的政治或立法机构，但它作为国家最高政治象徵，具有最高象徵性作用。」

乌威拉说，由于国王经常出访，洪森担任参议院议长意义重大，且极具象徵意义。他说：「在柬埔寨，象徵主义无所不在。」