柬泰致命冲突 泰国边境地区超过13万人撤离

afp_tickers

2 分钟

（法新社曼谷25日电） 泰国代理总理普谭（Phumtham Wechayachai）今天警告，昨天跟柬埔寨发生的致命跨境冲突已迫使泰国逾13万民众撤离家园，且两国冲突「可能演变成战争」。

这场长期的边境争端在昨天引爆成激烈战火，泰柬双方出动火炮、战车和地面部队，联合国安全理事会（UN Security Council）预定今天稍晚要对这次危机召开紧急会议。

柬埔寨边境一带可以听到炮击声，当地的奥多棉吉省（Oddar Meanchey）通报，有1位70岁男性平民丧命，另有5人受伤。

泰国卫生部指出，有超过13万8000人撤离国内边境地区，这场冲突已造成15人丧命，分别是14位平民和1名军人，另有46人受伤，其中包含15名官兵。

普谭在泰国首都曼谷告诉媒体：「由于是邻国，我们一直试图妥协，但现在我们已指示泰国军方，如遇紧急状况应立即采取行动。」

普谭还说道：「若局势升温，可能演变成战争，不过目前仅局限于冲突。」

马来西亚目前是东南亚国家协会（ASEAN）轮值主席国，大马首相安华（Anwar Ibrahim）表示，他已经跟泰国和柬埔寨领导人通话，呼吁双方停火并展开对话。