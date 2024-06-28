柯斯塔：从总理下台到欧盟理事会主席

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（法新社里斯本27日电） 葡萄牙前总理柯斯塔（Antonio Costa）因腐败指控辞职数月之后，今天在政坛卷土重来，欧盟各国领袖选择他担任下一任的欧盟理事会主席。

在布鲁塞尔举行的一次峰会上，这位和蔼可亲的前律师被选为下一任欧盟理事会主席，职责包括监督欧盟27位争吵不休领袖之间的会议。

与柯斯塔并肩的还有连任欧盟委员会主席的范德赖恩（Ursula von der Leyen），以及接任欧盟外交政策高级代表的爱沙尼亚总理卡拉斯（Kaja Kallas）。

科斯塔的经验让他赢得欧盟领袖支持，他是一位务实且熟练的战术家，能够透过谈判达成不可能的任务，并将挫折化为转机。 这位62岁的政治家今年在接受采访时表示，「在民主制度下，政治必须建立在妥协的基础。人们进入政治是为了达成交易。」

立场偏保守的范德赖恩2019年起担任欧盟执委会主席，本届又获连任，中间偏左的柯斯塔来自欧盟西南边缘，被认为可与范德赖恩领导的团队在政治和地理上互相平衡。

出生于里斯本的柯斯塔是在知识分子圈长大，他的父亲是一位共产主义作家，家族源于葡萄牙在印度的前殖民地果阿（Goa），母亲则是一名记者和女权倡导者。

柯斯塔后来担任过司法部长、欧洲议会议员，并于2005年在苏格拉底（Jose Socrates）的社会党（Socialist Party）政府中担任内政部长。两年后，他卸任成为里斯本（Lisbon）市长，并于2009年和2013年连任。

柯斯塔带领社会党在2019年选举取得胜利，但未能获得绝对多数，他务实的性格受到欧洲各地社会主义者的赞赏，协助他将影响力扩展到政治领域之外。