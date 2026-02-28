柯林顿撇清与艾普斯坦关系 民主党点名川普也该查

（法新社查帕夸27日电） 美国前总统柯林顿今天向调查他与已故性犯罪富豪艾普斯坦关联的国会委员会否认有不当行为；与此同时，民主党人试图将焦点转向现任总统川普与这名恶名昭彰罪犯之间的关系。 柯林顿在艾普斯坦（Jeffrey Epstein）档案中频繁出现，但他坚称，在这名身败名裂的亿万富豪于2008年因性犯罪被定罪之前，他就已与对方划清界线。

柯林顿在发布于社群媒体的开场陈述中表示：「我什么都没看到，也没做错任何事。」 负责调查艾普斯坦案的众议院委员会共和党主席柯默（James Comer）表示：「我们认为这次作证相当有成效，柯林顿总统回答了每一个问题，或者说，试图回答每一个问题。」 柯默的共和党同僚梅斯（Nancy Mace）指称柯林顿的证词中存在「矛盾之处」，但并未提供具体例证。

委员会中的民主党人重申，他们要求同样与艾普斯坦有着详尽往来纪录的川普也应接受质询。 民主党籍委员会成员苏布拉马尼亚姆（Suhas Subramanyam）说：「坦白说，我们找错总统谈话了。」他同时强调柯林顿没有回避任何问题。 柯林顿在声明中未直接点名川普，但他表示：「没有人能凌驾于法律之上，总统也不例外，尤其是总统。」

至于川普，他重申对整个程序的质疑，并对记者表示，他其实挺喜欢柯林顿的，「我不忍心看他去作证」。

出现在美国司法部公布的档案中，并不代表有不当行为；柯林顿跟川普一样，既未被控犯罪，也未受到正式调查。

柯林顿夫妇接连两天出席艾普斯坦案听证会。继美国前国务卿希拉蕊（Hillary Clinton）昨天强硬要求川普列席后，柯林顿今天也完成了他的证词。