根本伪命题 巴勒斯坦人对国际承认冷感

afp_tickers

2 分钟

（法新社约旦河西岸雷马拉22日电） 尽管全球高度正面肯定法国承认巴勒斯坦国，但被占领的约旦河西岸城市雷马拉（Ramallah），当地居民的反应却相当冷淡。

巴勒斯坦自治政府所在地的雷马拉街头，电视萤幕上几无播放马克宏宣布承认巴勒斯坦国的画面，大多数人也表示就算有也不会收看。

18岁的柴恩（Zain Abdel Wahab）在雷马拉一条冷清的商业街上说：「当然，这（承认我们）是件好事，但就算全世界都承认，巴勒斯坦的处境也不会变好。」

他说：「加萨的战争已持续两年。这个承认能给我们带来什么？战争会结束吗？不会的，会继续打下去。」还说约旦河西岸的经济状况也在恶化。

许多巴勒斯坦人同样感觉，承认巴勒斯坦国不会对他们的生活带来实质影响。

37岁的拉莎（Rasha）不愿透露全名。她说：「老实讲，对我而言我他X根本一点都不在乎。西方把这件事搞得天大地大，但对巴勒斯坦人来说完全没有任何差别，对我们的日常生活毫无改变。」

她接着说：「去哲宁（Jenin,约旦河西岸北部一个行政中心）还是很危险，因为有太多以色列屯垦者在攻击我们，且现在检查站也变得太多。这就是他们承认的巴勒斯坦国。」