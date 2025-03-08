格陵兰议会大选在即 独立时程议题备受关注

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（法新社格陵兰首府努克8日电） 丹麦自治领土格陵兰将于11日举行议会大选，这次选战主要焦点已非是否切断与丹麦的从属关系，而是何时切断且同时不落入美国之手。

美国总统川普（Donald Trump）不时威胁说要取得格陵兰，反为当地独立运动注入新动力。格陵兰的5万7000名居民很多坚持不想当美国人或丹麦人，只想当格陵兰人。

除了最受重视的独立议题外，格陵兰这场大选还关注教育、社会事务、渔业和观光等议题。渔业占格陵兰出口额的9成。

大部分处于北极圈内的格陵兰多数土地冰封，全岛面积是丹麦的50倍，人口却仅有丹麦的1%。

格陵兰300多年前开始被丹麦殖民，直到1979年获得地方自治权（home-rule），并自2009年6月21日起依丹麦通过的法律享有自治权（self-rule），但外交、国防等事务仍持续受丹麦政府控制。

2009年的这道法律也允许格陵兰单方面启动独立程序。依照规定，格陵兰与丹麦政府须先谈判达成协议，再经格陵兰议会通过，接着还须获得格陵兰公民投票支持，最后经丹麦国会表决。

目前在格陵兰议会占有席位的政党，几乎全都支持格陵兰拥有完整主权。这次竞选议会31席的政党大多也支持独立，但在时程上的看法各不相同。有些政党偏好「快速程序」，有些则想慢点来。

其中最急切的政党之一是在野的定向点党（Naleraq）。这个民族主义政党在2021年上次选举拿下12%选票，在这次选战备受瞩目，他们主张立即启动独立程序。

定向点党最知名候选人之一柏特森（Juno Berthelsen）告诉法新社：「目前不只美国、基本上全世界都对我们感兴趣，…这会对我们有利。」

即将卸任的格陵兰联合政府执政党、总理艾格德（Mute Egede）的环保左派伊努特社群党（Inuit Ataqatigiit）和社会民主派的前进党（Siumut），也都支持独立，但较为不急。

这两党坚持，格陵兰必须先获得经济独立。格陵兰目前每年收受丹麦政府约5亿6500万美元（约新台币186亿元）补助，相当于全岛国内生产毛额（GDP）的1/5左右。