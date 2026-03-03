梅兰妮亚开先例主持安理会会议 对伊战火下谈冲突中儿童

（法新社联合国2日电） 美国第一夫人梅兰妮亚（Melania Trump）今天主持安理会会议，在美国与以色列攻击伊朗之际，她呼吁各界关注陷于冲突中的儿童。

会议前，伊朗大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）表示：「美国在担任安理会主席的第一天，就召开高层会议讨论保护儿童，这极其可耻且虚伪。」

美国本月接任联合国安全理事会轮值主席，所有成员国大使，包括华府竞争对手的俄罗斯与中国，均向代表美国的梅兰妮亚致意。

梅兰妮亚敲击木槌象徵会议开始，接着感谢上一个月的主席英国。稍后她再度发言，似乎是为在对伊朗战争中丧生的美国军人致意。

梅兰妮亚在挤满各国代表的会议厅表示：「向那些为自由捐躯的英雄家属致意，他们的勇气与奉献将为人铭记。」

梅兰妮亚补充说：「唯有智识与谅解备受尊崇之际，持久的和平才真正可期」，「由智识与智慧所引领的社会，必能更趋和平。」

梅兰妮亚表示：「美国与全世界所有儿童站在一起。我希望和平很快就属于你们。」不过她并未直接提及美国对伊朗所发动的攻击。

尽管如此，梅兰妮亚受到安理会各国代表热情欢迎。希腊大使巴尔塔（Aglaia Balta）说：「谢谢你，主席女士。」法国代表则将她比拟为备受推崇的美国前第一夫人与社会运动者爱莲娜．罗斯福（Eleanor Roosevelt）。

即使是俄罗斯也加入礼貌致意的行列，同时也未提及伊朗问题；安理会成员中，仅美国坚定盟友巴林提到伊朗。

为期2小时的会议结束时，梅兰妮亚表示：「我衷心祝各位具备坚韧力量与必胜决心，致力维护全球的安全与和平。」