梅洛尼马克宏两阵营 拚欧洲议会第3大党团谁属

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（法新社布鲁塞尔20日电） 义大利总理梅洛尼领导的极右派阵营，正与法国总统马克宏关系密切的中间派竞争，看哪一方能在欧洲议会中拥有更多席次。

下周欧盟领袖峰会举行时，将根据欧洲议会（European Parliament）的席次权重分配，决定包括欧盟执委会主席在内的一些欧盟最高机构的职位。

梅洛尼（Giorgia Meloni）坚持，她所领导的党团「欧洲保守派和改革主义者」（ECR）在这次欧洲议会选举相对成功，应在这次欧盟执委会换届中掌握关键职位。

梅洛尼19日告诉义大利的「新闻报」（Il Giornale），各国领袖们在未纳入她的阵营下就提出一份初步名单，委实「过于荒唐」。

然而欧洲议会内部人士认为，尽管极右翼这次选举结果亮眼，议会内的权力平衡基本上没有改变。

欧洲议会选后，由保守派党团「欧洲人民党」（EPP）、左派党团「社会民主党」（S&D）以及自由派党团「复兴欧洲」（Renew Europe）组成的中间联盟依然是多数，复兴欧洲党团就有马克宏的政党。

极右派在欧洲议会选举表现虽相对较好，但在欧盟27个成员国内各自的得票高低不一，且在欧洲议会内也分裂成不同派系，其中「欧洲保守派和改革主义者」是最大的派系。

「欧洲人民党」在6月6日至9日的欧洲议会选举中表现强劲，在议会720席中占189席；「社会民主党」（S&D）136席居第二；「欧洲保守派和改革主义者」暂居第3，但尚未尘埃落定。

根据欧洲议会提供的最新暂时计票结果，截至20日止，「欧洲保守派和改革主义者」以83席，领先「复兴欧洲」的81席，但这两个党团仍在争取新的议员加入，席次数字可能还有变动。

最终计票结果将在26日出炉，欧盟领袖峰会将在接下来的27至28日举行。峰会将确认欧盟执委会（European Commission）、欧盟理事会（European Council）和欧盟最高外交政策官员的提名人选。

新的欧洲议会必须以简单多数同意这些提名人，并将决定出下任议长人选。

尽管还不能百分百笃定，欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）连任的可能性不低。在17日于布鲁塞尔举行的非正式晚宴上，欧盟各国领袖们已就范德赖恩连任普遍达成共识。

其他一些重要提名名单包括：「社会民主党」的葡萄牙前总理柯斯塔（Antonio Costa）接欧盟理事会主席；爱沙尼亚总理、同时也是「复兴欧洲」成员的卡拉斯（Kaja Kallas）接欧盟外交政策高级代表。

现任欧洲议会议长梅特索拉（Roberta Metsola）可望续任。

但「欧洲人民党」党团主导过深，加上梅洛尼对名单中未考虑「欧洲保守派和改革主义者」成员的愤慨，让这些职位人选依然有悬念。

「欧洲人民党」党团在欧洲议会一名消息人士坚称，即使「欧洲保守派和改革主义者」最终成为欧洲议会第3大党团，也不会完全改变议会生态；中间派联盟在议会中仍拥有400多个席次。

然而，梅洛尼并未表现出任何退让迹象。她向「日报」表示，「选举显然让欧洲重心往右偏移」「在本届欧洲议会的各种文件中，我们将看到主题、优先事项以及解读某些政策的方式会出现改变」。

范德赖恩在欧洲议会选举前向梅洛尼示好，以此扩张连任基础。不过「社会民主党」党团已放话，任何「欧洲人民党」与「欧洲保守派和改革主义者」的结盟，都会让范德赖恩失去社民党党团的支持。