梅特索拉获压倒性支持 连任欧洲议会议长

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（法新社史特拉斯堡16日电） 欧洲议会今天以压倒性票数支持马尔他保守派政治人物梅特索拉（Roberta Metsola）连任议长，同时限制极右派政党影响力，尽管极右翼势力在6月选举大有斩获。

现年45岁的梅特索拉16日午间在720席的欧洲议会获得562票绝对多数支持连任，任期2年半。梅特索拉是欧洲议会第3位女性议长。

梅特索拉是立场中间偏右的欧洲议会最大党团「欧洲人民党」（EPP）成员，她所属的马尔他政党更保守，包括反对堕胎权。

梅特索拉说：「这必须是一个强大联盟中的强大议会。」她矢言将着手应对欧盟公民面临的问题，包括「迫在眉睫」的住房危机，并承诺施行「合宜」的移民法规。

本届欧洲议会的政治组成比以往任何时候更加复杂，在6月的欧洲议会选举落幕后，两个极右翼政党席次大增，但由保守派党团「欧洲人民党」、左派党团「社会民主党」（S&D）以及自由派党团「复兴欧洲」（Renew Europe）组成的中间派联盟仍是多数。

中间派联盟阻止了匈牙利总理奥班（Viktor Orban）领导的「青年民主党」（Fidesz）和法国「国民联盟」（Rassemblement National）等新兴极右翼势力在欧洲议会担任更重要角色。

新一届欧洲议会今天在欧洲联盟（EU）盟歌-贝多芬「快乐颂」乐声中，展开未来5年任期，18日将表决欧盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）的连任案，决定是否再给她5年任期。

隶属于「欧洲人民党」的范德赖恩已在6月下旬获得欧盟（EU）多数成员国同意连任，议会表决将是最后一关。（实习编译：阳庭曦/核稿：刘文瑜）