梵蒂冈选出新教宗 各国领袖反应一览

afp_tickers

5 分钟

（法新社华盛顿8日电） 世界领袖今天齐声表示乐见普瑞弗斯特（Robert Francis Prevost）当选罗马天主教新任教宗，他选择的教宗名号为良十四世（Leo XIV），是首位来自美国的教宗。

以下是多国相关回应：

●美国总统川普（Donald Trump）

川普在自家社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）发文写道：「这对我们国家而言，是多么令人振奋、多么伟大的荣耀，我期待和教宗良十四世会面，这将会是非常有意义的时刻！」

●美国前总统欧巴马（Barack Obama）

普瑞弗斯特来自美国芝加哥。欧巴马恭喜这位「芝加哥同胞」，并表示「这对美国而言是历史性的一天，我们将为他祈祷，同时他将开始领导天主教会的神圣工作，并为许多人树立榜样，不论其信仰为何」。

●俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）

「我相信，俄罗斯与梵蒂冈之间建立的建设性对话与合作，会在团结我们的基督教价值观基础之上持续发展。」

●乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）

「在这个我国的决定性时刻，我们希望梵蒂冈继续为乌克兰恢复正义、实现持久和平的努力，给予道德和精神上的支持。」

●德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）

「藉由您的角色，您在这个充满挑战的时期，为全世界数以百万计信徒提供希望和指导。」

●法国总统马克宏（Emmanuel Macron）

「在此向教宗良十四世、法国及世界各地的所有天主教徒，传达兄弟情谊的讯息。」

●义大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）

「在一个冲突和动荡的时代，他在降福敞廊（Loggia of Benedictions）的话语，是对和平、兄弟情谊及责任的强烈呼吁。」

●英国首相施凯尔（Keir Starmer）

「教宗良十四世当选对英国乃至全球天主教徒而言，都是一个喜悦至深的时刻，也为教会领导阶层和全世界开启新篇章。」

●欧洲联盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）

「我们希望他的教宗任期以智慧和力量为引导，他不仅领导天主教群体，更透过对和平与对话的承诺激励全世界。」

●秘鲁总统博鲁阿尔特（Dina Boluarte）

普瑞弗斯特生涯大部分时间都在秘鲁担任传教士，2015年成为秘鲁公民，因此他拥有美国、秘鲁双重国籍。

博鲁阿尔特表示：「秘鲁人民－一个怀抱信仰和希望的民族，团结一致为他的教宗任期祈祷，并心怀感恩庆祝一位热爱秘鲁的牧者如今正在领导普世教会。愿天主保佑他，并陪伴他实现他的使命！」

●墨西哥总统薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）

「我们恭贺枢机团选出新教宗良十四世，他成为梵蒂冈城国元首和天主教会精神领袖。在此重申我们人道主义共识，支持世界和平与繁荣。」

●以色列总统赫佐格（Isaac Herzog）

「我们期待提升以色列与教廷的关系，并加强圣地及世界各地犹太人及基督徒间的友谊。愿您的教宗任期能在所有信仰和民族之间建立桥梁及理解。」

●巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）

官方声明说，阿巴斯祝福教宗良十四世继续他的崇高事业，延续已故教宗方济各的遗志和他在和平上的努力。

●联合国（UN）秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）

「我期待在联合国与教廷长远合作传统的基础上再接再厉…推动团结、促进和解，为所有人建设一个公正且永续的世界。」