梵谷博物馆提告荷兰政府 若没更多补助恐将关门

（法新社阿姆斯特丹27日电） 位于荷兰阿姆斯特丹的「梵谷博物馆」今天提出警告，若政府没挹注更多资金，博物馆将面临关门，并说耗资1.04亿欧元（约新台币37.5亿元）的翻修工程，对保护馆藏品至关重要。

收藏全球最多梵谷作品的「梵谷博物馆」（Van Gogh Museum）表示，除非荷兰政府能履行1962年对梵谷侄子捐赠画作的承诺，提供必要的资金，否则修缮计画将无法进行。

「梵谷博物馆」指出，「博物馆面临关门，因为无法保证馆内藏品、参观者和工作人员的安全。」

荷兰文化部驳斥这项警告，称博物馆已根据「荷兰文化资产法」（Dutch Heritage Act）获得补贴，其金额足以支付维护费用。

但博物馆已就这笔补助款提起法律诉讼，预定于2026年2月开庭。

博物馆收藏梵谷200多幅画作、500幅素描以及几乎所有信件。

这些馆藏由梵谷的侄子威廉．梵谷（Vincent Willem van Gogh）在1962年捐赠，当时协议由政府支持来兴建与维护博物馆。

2017年，这座博物馆创纪录吸引260万人次参观，自开馆以来有近5700万名游客参观。

梵谷博物馆85%的收入来自游客和民间合作，比率高于大多数国家博物馆。（译者：纪锦玲）