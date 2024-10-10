欧巴马替贺锦丽助选首站宾州 瞄准非裔、年轻选票

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（法新社华盛顿10日电） 前美国总统欧巴马（Barack Obama）今天将挟其明星般魅力出席民主党总统候选人贺锦丽的竞选造势活动，在关键摇摆州宾州站台催票，抢攻非裔和年轻选票。

贺锦丽的共和党对手川普前脚离开宾州，美国首位非裔总统欧巴马后脚就来。川普昨天才在这个输不得的摇摆州造势，欧巴马今天就前往宾州的钢铁工业城市匹兹堡帮贺锦丽助选。

在贺锦丽尽可能在这场激烈的选战中锁住更多选票之际，依然拥有庞大影响力的欧巴马将呼吁选民提前投票，无论是前往投票所投票或者是邮寄投票。

川普昨天在拜登儿时故乡宾州史克兰顿（Scranton）造势，今天将前往另一个摇摆州密西根州的汽车工业城市底特律拉票。

川普在昔日是煤矿城镇的史克兰顿向蓝领劳工喊话，矢言释出美国能源和「钻探」天然气、石油，「钻探，宝贝，钻探」，同时攻击贺锦丽的经济政策。

贺锦丽今天则将前往另一个摇摆州内华达州，向拉丁裔选民拉票。不过，白宫表示，将随时向她通报飓风密尔顿（Milton）动向。怪兽飓风密尔顿昨天深夜在佛州登陆，美国总统拜登称密尔顿的威力强大恐将成为「世纪暴风」。

欧巴马将展开长达1个月走访7个摇摆州的站台助选行程，宾州是欧巴马的助选首站。

美国2024总统大选竞争激烈，无论是全国性或宾州等摇摆州民调，贺锦丽和川普两人声势不相上下。

贺锦丽竞选团队寄望63岁的欧巴马能够利用个人的明星般魅力拉拢非裔和年轻选民，助贺锦丽在11月5日的大选中取得优势。