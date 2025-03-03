欧洲发展太空雄心 阿利安6型火箭将执行首次商业飞行

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（法新社库鲁3日电） 欧洲新的重型载运火箭「阿利安6型」预计今天执行首趟商业飞行任务。在美国与俄罗斯关系出乎预料破冰之际，欧洲国家试图确保自己有能力独力进入太空。

「阿利安6型」（Ariane 6）经过数次延宕后，将于当地时间今天下午1时24分（台湾时间4日凌晨0时24分）从法属圭亚那的库鲁（Kourou）发射场发射升空。这将是「阿利安6型」自去年7月首次试射以来，第2次升空。

「阿利安6型」将载运法国军用卫星CSO-3，预计将该颗卫星放置离地表约800公里高的轨道上。CSO-3有望提升法国的军事自主程度及强化法军的情搜能力。

法国执行这项引人注目的太空任务之际，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）正呼吁欧洲降低对美国的安全依赖；欧洲太空产业面对美国亿万富豪马斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）时，也正努力维持竞争力。

CSO-3将完成由法国3颗军用卫星组成的侦察网络；前2颗卫星分别在2018年和2020年由俄罗斯联合号（Soyuz）火箭载运升空。

不过，自2022年俄罗斯入侵乌克兰后，欧洲一直未能使用联合号火箭执行卫星发射任务，而「阿利安6型」的前身、「阿利安5型」（Ariane 5）已在2023年退役。