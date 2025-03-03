立足瑞士 报道世界
登录

欧洲发展太空雄心 阿利安6型火箭将执行首次商业飞行

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社库鲁3日电） 欧洲新的重型载运火箭「阿利安6型」预计今天执行首趟商业飞行任务。在美国与俄罗斯关系出乎预料破冰之际，欧洲国家试图确保自己有能力独力进入太空。

「阿利安6型」（Ariane 6）经过数次延宕后，将于当地时间今天下午1时24分（台湾时间4日凌晨0时24分）从法属圭亚那的库鲁（Kourou）发射场发射升空。这将是「阿利安6型」自去年7月首次试射以来，第2次升空。

「阿利安6型」将载运法国军用卫星CSO-3，预计将该颗卫星放置离地表约800公里高的轨道上。CSO-3有望提升法国的军事自主程度及强化法军的情搜能力。

法国执行这项引人注目的太空任务之际，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）正呼吁欧洲降低对美国的安全依赖；欧洲太空产业面对美国亿万富豪马斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）时，也正努力维持竞争力。

CSO-3将完成由法国3颗军用卫星组成的侦察网络；前2颗卫星分别在2018年和2020年由俄罗斯联合号（Soyuz）火箭载运升空。

不过，自2022年俄罗斯入侵乌克兰后，欧洲一直未能使用联合号火箭执行卫星发射任务，而「阿利安6型」的前身、「阿利安5型」（Ariane 5）已在2023年退役。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

您是否认为虚假信息对直接民主国家来说尤其危险？

2024年是全球大选数量创纪录的一年，有目的的虚假信息在许多选举中都曾引起轩然大波。虚假信息对社会信任的负面影响不容小觑。

参与讨论
57
132 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

瑞欧双边协议对生活在海外的瑞士人有多重要？

经过几个月的谈判，瑞士和欧盟于2024年12月宣布，关于一揽子双边协议的谈判已经结束。但未来的政治道路依然漫长，因为该协议必须得到瑞士议会的批准，且可能付诸全民公投定夺。

参与讨论
63
24 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 杰西卡·戴维斯·普吕斯

药品短缺对您的医疗体验有何影响？

您是否曾在药房买药时被告知没有现货？在瑞士和许多其他国家，药品短缺问题日益严重，从抗生素到普通止痛药都受到影响。

参与讨论
10
13 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团