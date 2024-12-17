欧洲多场选举被指俄罗斯干预 德国忧成目标审慎应对

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（法新社柏林17日电） 随着德国将于明年2月23日举行国会选举，柏林安全当局警告，俄罗斯与亲俄人士可能加紧干预选举并散播假消息，以拉抬极端政党，并引发民众对民主程序的质疑。

最近摩尔多瓦、乔治亚和罗马尼亚等东欧国家选举都出现俄罗斯干预的指控。因此德国当局担忧，2月的选举也将沦为亲俄宣传的目标。

媒体调查已发现，一些支持极右派「德国另类选择党」（AfD）及宣传德国极左派政党「莎拉瓦根克内希特联盟」（Alliance Sahra Wagenknecht，BSW）亲俄观点的行动，背后都有克里姆林宫的影子。

随着选战脚步加快，德国内政部已成立1个特别工作小组，以针对任何假消息、破坏行动、情报刺探和网路攻击采取「必要保护措施」。

德国内政部长费瑟（Nancy Faeser）告诉「南德日报」（Sueddeutsche Zeitung）：「锁定特定受众的谎言和诽谤是（俄罗斯总统）蒲亭（Vladimir Putin）政宣机器的工具之一。」

由于德国和其北大西洋公约组织（NATO）盟邦强力支持乌克兰对抗俄罗斯的全面入侵，德国联邦情报局（BND）局长卡尔（Bruno Kahl）10月警告：「无论我们喜不喜欢，我们正与莫斯科直接冲突。」

卡尔当时表示，幸好德国实际投票程序暂未遭操控，例如企图影响计票。他也强调，在德国要这么做并不容易，但俄罗斯已日益擅长辨识助长社会分化的议题，也会设法让这些议题讨论度上升，包括COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情、气候变迁和德国经济困境等。

卡尔指出，这种方式会助长极端主义气焰， 因此左派或右派德国人士天真复述莫斯科说法的情况时有所闻。

根据数家德国媒体9月发布的联合调年度度报告，1家名叫「社会设计机构」（Social Design Agency，SDA）的俄罗斯行销公司是莫斯科政治宣传机构，「受克里姆林宫直接控制」。它在网路上散布具针对性、情绪性的假消息，以让德国选民「对未来感到恐惧」，并促使德国另类选择党的支持率被拉高到20%。

还有不少可疑网路消息是关于气候变迁的正反争论，并锁定遭德国另类选择党公开点名为政敌的左倾政党「绿党」发动攻击。

数名绿党领袖遭到意图诽谤的文章抹黑，还有人工智慧（AI）造假影片指控他们丑闻缠身或犯下违法行为。

身兼安全专家的绿党国会议员冯诺兹（Konstantin von Notz）上周警告：「利用深伪技术等AI生成假消息的做法，长期以来一直是个严肃的安全政策问题。」