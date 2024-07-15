欧洲央行决策会议将登场 预计维持利率不变

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（法新社法兰克福15日电） 由于通膨发展路径仍难预测，欧洲中央银行（ECB）18日召开决策会议时，预计将维持基准利率不变，给欧元区时间消化上月自2019年以来的首次降息。

欧洲央行官员6月会议决定，将位于历史高档的基准存款利率从4%调降1码（0.25个百分点）至3.75%。欧洲央行之前为控制通膨高涨，采取空前的货币紧缩措施。

欧洲央行总裁拉加德（Christine Lagarde）表示，消费者物价稳定下降，让降息成为可能选项。但她也强调，这不会自动开启快速降息循环。

拉加德本月稍早在葡萄牙辛特拉（Sintra）提到，欧洲央行决定下一步动作前，「需要时间搜集足够数据」。

德国公营复兴信贷银行（KfW）首席经济学家柯勒－盖柏（Fritzi Koehler-Geib）说：「欧洲央行进入暑期休会之前，可能不会再次降息。」

欧元区通膨今年5月意外上升之后，6月再次放缓至2.5%。尽管仍高于欧洲央行订定的2%目标，这已远低于2022年最高峰数据10.6%，当时俄乌战争促使能源及粮食价格遽涨。

拉加德在辛特拉指出，通膨「正朝正确方向发展」，但她也警告「直到2024年底（未来）可能仍是一条崎岖颠簸的道路」。