欧洲挺泽伦斯基 对美国俄乌终战提案持保留态度

afp_tickers

4 分钟

（法新社伦敦8日电） 乌克兰的欧洲盟友今天展现对乌国总统泽伦斯基的支持，质疑美国提出的俄乌终战方案部分内容。

泽伦斯基在伦敦拜会英国、法国与德国领袖后，今天稍晚前往比利时布鲁塞尔，与欧洲联盟（EU）和北大西洋公约组织（NATO）领袖会谈。之后，他将飞往罗马，明天拜会义大利总理。

这些会谈是在美国总统川普指责泽伦斯基尚未阅读美方提出、旨在终结俄乌近4年战争的方案之后举行。

乌克兰与美国官员先前在迈阿密展开的数日会谈6日结束，未见明显突破，泽伦斯基承诺将持续谈判。

在伦敦，泽伦斯基与英国首相施凯尔（Keir Starmer）、法国总统马克宏（Emmanuel Macron）以及德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）会晤。

他在随后的记者会上表示，乌克兰领土是谈判中的主要症结之一。

「俄罗斯坚持我们放弃领土，但我们不愿让出任何部分。」

他补充说：「领土相关问题十分艰难，目前尚未达成任何妥协。」并指出基辅没有法律或道德权利放弃自己的土地。

他还表示：「关键在于，一旦俄罗斯再次侵略，我们的伙伴准备做些什么。目前我们尚未收到任何答案。」

数小时后，在布鲁塞尔，泽伦斯基在社群平台X上写道，他与北大西洋公约组织（NATO）秘书长吕特（Mark Rutte）、欧盟理事会（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）以及欧洲联盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）进行了「良好且富有成效的会议」。

「我们在所有议题上的立场已达成一致。我们正以协调且建设性的方式行动。」

吕特也说这是场「良好」的讨论，并重申支持「对乌克兰而言公正且持久的和平」；范德赖恩则在X上表示，欧盟对基辅的支持「坚如磐石」。

马克宏则在伦敦会议后于X上写道：「我们正在为乌克兰的安全保障与重建措施做准备。」

在伦敦会谈前，梅尔茨表示，他对「美方文件的一些细节持怀疑态度，但我们必须谈下去」。

泽伦斯基6日表示，他与正在和乌克兰官员谈判的美方特使魏科夫（Steve Witkoff）及库许纳（Jared Kushner）进行了「非常实质且建设性」的电话交谈。

但川普昨天对记者批评泽伦斯基说：「我必须说，我有些失望，因为泽伦斯基总统还没有看过提案，至少截至几小时前仍然如此。」