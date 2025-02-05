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欧洲环保署：海运业碳排量过高 须采取行动加速脱碳

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（法新社哥本哈根4日电） 欧洲联盟（EU）机构欧洲环保署（European Environment Agency, EEA）表示，海运业碳排量过高，敦促该产业采取行动，加速脱碳步伐。

根据欧洲环保署新发布的报告，由于运输需求增加，海运业的甲烷排放量在2018年至2023年间「至少翻了一倍」。

欧洲环保署提到，整个海运业占欧盟整体二氧化碳排放量的3%至4%，并指出「这项比例亟需降低」。

欧洲环保署执行主任伊拉莫诺宁（Leena Yla-Mononen）透过声明表示：「这份报告显示，海运业必须加速减少碳足迹和水污染等环境影响。」

报告强调，尽管海运业对欧洲经济来说非常重要，但除了排放温室气体外，还会带来水污染、水下噪音污染和海洋垃圾等问题，对人类和环境皆构成威胁。

海运业的二氧化碳排放量在2022年达到1亿3750万吨，与COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情前相当、较2021年增加8.5%。

此外，欧洲的氮氧化物排放量在2015年至2023年间平均增加约10%。部分地区的增幅尤为明显，例如大西洋地区增加33%，北极地区增加32%。

漏油也是一大污染源，这类事件主要发生在北海与地中海等航运频繁的区域。此外，来自船舶的废水和塑胶污染也对环境造成影响。

报告指出，渔业和海运业过去10年间产生的海洋废弃物已减少一半，但仍难以全面追踪污染情况。

伊拉莫诺宁强调，必须「加速转向更洁净的燃料、推动永续港口与航运作业，以减少对海洋及沿海生态系统的影响」。

欧洲环保署指出，目前全球总吨位只有3.3%使用替代燃料和电池运输，由于多个产业都在争夺生质燃料，导致供应受限。

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