欧洲议会再提不信任投票 范德赖恩呼吁团结

（法新社史特拉斯堡6日电） 欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）今天呼吁团结，同时向欧洲议会议员们喊话，称本周欧洲议会对她的信任投票只会让欧盟的敌对势力得利。

她在法国史特拉斯堡的议会开幕式上说：「事实上，我们的对手不仅准备利用任何我们之间的分裂，甚至还积极煽动这些分裂。」

距挺过上次的不信任案还不到3个月，来自极左与极右势力对范德赖恩再次提出两项不信任案，只不过9日表决想将她拉下台的机率微乎其微。

然而自7月以来，外界对于这位欧盟领导人的不满有所升高。

批评声音包括指控执政透明度不足，以及范德赖恩7月与美国总统川普达成的美欧贸易协议，许多欧洲议会议员认为协议极不对等而强烈批评。

法国右翼的国民联盟（National Rally）党魁兼欧洲议会议员巴德拉（Jordan Bardella），在欧洲议会属于右派的爱国者集团，他们提出对范德赖恩的不信任案；巴德拉今天在议会辩论中批评欧洲在贸易议题上「拱手让步」。

来自法国极左翼「不屈法国」（France Unbowed）的议员奥布里（Manon Aubry）则指控范德赖恩在与华府及南美共同市场（Mercosur）等多项贸易协议上「向川普屈服」。

奥布里同时指责这位范德赖恩在加萨地区「种族灭绝」问题上毫无作为。

