欧洲领袖搭夜车齐聚基辅 战争4周年之际力挺乌克兰

（法新社基辅24日电） 欧盟执行委员会主席范德赖恩以及丹麦、爱沙尼亚、芬兰、冰岛、拉脱维亚、挪威和瑞典等国领导人搭乘夜铺火车于今天上午抵达基辅，在俄罗斯全面入侵4周年之际，齐聚当地展现对乌克兰的支持。

自2022年2月24日俄罗斯全面侵略乌克兰以来，乌国持续关闭空域，因此来访官员唯一的选择就是搭乘卧铺火车，从欧盟成员国波兰启程，蜿蜒穿过乌克兰西部，全程约10小时。

多国领袖搭乘的专机首先降落在邻近边界的波兰军用机场，接着被重兵护送至波兰的普瑟米斯（Przemysl）火车站。

范德赖恩（Ursula von der Leyen）与欧盟理事会主席柯斯塔（Antonio Costa）昨天登上的火车，已于俄乌战争期间多次接送各国重要人士前往基辅，向乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）表达坚定支持。

尽管这4年来前往基辅的旅行方式未变，今昔情景已大相迳庭。

范德赖恩2022年4月造访基辅近郊的布查镇（Bucha）时，她穿着防弹背心，身旁还有迷彩服士兵护卫。布查镇先前曾遭俄军占领1个月，乌克兰收复后当地发现了数十具平民遗体。

不过范德赖恩今天走下火车时身穿黑色大衣，未见防弹装备。

乌克兰外交部长西比哈（Andriy Sybiga）前来迎接，并献给她一小束由蓝色与黄色花朵构成的花束，这是乌国国旗的颜色。

柯斯塔今天在旅程途中告诉记者：「战争现已移至乌克兰另一侧，这正证明俄罗斯并未达成其最初目标，即掌控乌国全境、推翻乌国政府并占领所有领土。」