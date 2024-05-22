欧洲3国将承认巴勒斯坦国家地位 以色列召回大使

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（法新社奥斯陆22日电） 挪威、爱尔兰和西班牙今天宣布将承认巴勒斯坦的国家地位。以色列立即宣布，将召回驻爱尔兰和挪威大使返国进行「紧急谘询」

爱尔兰总理哈里斯（Simon Harris）今天在都柏林宣布，该国将承认巴勒斯坦的国家地位，但未说明时间表。

挪威总理斯托尔（Jonas Gahr Store）和西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）也分别在奥斯陆、马德里表示，将于5月28日正式承认巴勒斯坦国。

以色列外长卡兹（Israel Katz）透过声明说：「今天我要传达一个强烈的讯息给爱尔兰和挪威：以色列不会对此保持缄默。我已经下令召回驻都柏林和奥斯陆的大使，并就此事在耶路撒冷进行紧急谘询。」他还说，他也打算召回驻西班牙大使。

以色列外交部稍早在社群平台X发布影音讯息警告，「承认巴勒斯坦的国家地位恐有成为伊朗和哈玛斯棋子的危险」，并称此举「只会助长极端主义和动荡不安」。

以色列表示，承认巴勒斯坦的国家地位不啻是「恐怖主义的奖赏」，恐降低协商解决加萨战争的机会。哈玛斯去年10月7日跨境攻击以色列南部，以色列旋即进行报复性攻击，双方爆发战争。

但挪威却指出，必须承认巴勒斯坦国家，以支持加萨战争中温和派的声音。挪威多年来在中东外交扮演重要角色，自1990年代初以来举办以巴和谈，进而催生奥斯陆协议（Oslo Accords）。

斯托尔表示：「在造成数以万计人员伤亡的战争中，我们必须保留为以色列和巴勒斯坦人提供政治解决方案的唯一替代选择：两个国家和平安全共存。」

斯托尔说：「承认巴勒斯坦是支持在这场长期残酷冲突中失势温和派势力的一种手段…这最终可能让恢复实现两国方案的进程成为可能，并为其注入新动力。」

西班牙总理桑杰士今天在国会中宣布：「下周二、5月28日，西班牙内阁将通过承认巴勒斯坦的国家地位。」桑杰士说，以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在加萨走廊推行「痛苦和破坏」政策，将「两国方案」置于险境。

爱尔兰总理哈里斯则是称今天「对爱尔兰和巴勒斯坦是具历史性且重要的一天」。

数十年来，正式承认巴勒斯坦的国家地位被视为以巴和平进程的最后阶段。

美国和多数西方国家都曾表示，有朝一日他们愿意承认巴勒斯坦的国家地位，但要在最终边界与耶路撒冷的地位等棘手议题达成共识之后。

但在哈玛斯去年10月发动攻击，以色列旋即展开报复攻击后，西方外交官重新思索这个过去被认为具争议性的想法。

瑞典于2014年成为西欧第一个正式承认巴勒斯坦国家地位的欧洲联盟（EU）成员。瑞典境内有庞大的巴勒斯坦社群。

欧洲还有其他6国承认巴勒斯坦国家地位，包括保加利亚、赛普勒斯、捷克、匈牙利、波兰和罗马尼亚。