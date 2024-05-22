欧洲3国将承认巴勒斯坦国家地位 哈玛斯表欢迎

afp_tickers

2 分钟

（法新社奥斯陆22日电） 挪威、爱尔兰和西班牙今天宣布将承认巴勒斯坦的国家地位。巴勒斯坦解放组织（Palestine Liberation Organisation）和巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯对此表达欢迎之意。

哈玛斯（Hamas）发表声明指出，「我们认为这是确认我们对我们土地权利的重要一步」，并呼吁「世界各国承认我们的合法国家权利」。

爱尔兰总理哈里斯（Simon Harris）今天在都柏林宣布，该国将承认巴勒斯坦的国家地位，但未说明时间表。

挪威总理斯托尔（Jonas Gahr Store）和西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）也分别在奥斯陆、马德里表示，将于5月28日正式承认巴勒斯坦国。

西班牙总理桑杰士今天在国会中宣布：「下周二、5月28日，西班牙内阁将通过承认巴勒斯坦的国家地位。」桑杰士说，以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在加萨走廊推行「痛苦和破坏」政策，将「两国方案」置于险境。

爱尔兰总理哈里斯则是称今天「对爱尔兰和巴勒斯坦是具历史性且重要的一天」。

数十年来，正式承认巴勒斯坦的国家地位被视为以巴和平进程的最后阶段。

美国和多数西方国家都曾表示，有朝一日他们愿意承认巴勒斯坦的国家地位，但要在最终边界与耶路撒冷的地位等棘手议题达成共识之后。