欧盟与乌克兰及摩尔多瓦启动入盟谈判

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（法新社卢森堡25日电） 欧洲联盟（EU）今天与乌克兰和摩尔多瓦展开入盟谈判，让这两个脆弱的前苏联加盟国踏上俄罗斯试图阻挠的入盟之路。

俄罗斯全面入侵乌克兰近两年半，莫斯科在战场上势头正盛之际，这项具里程碑意义的举动特别代表对基辅的未来举行信任投票。

乌克兰总理什米哈尔（Denys Shmygal）在会谈开始时透过视讯表示：「亲爱的朋友，今天是乌克兰与欧盟关系新篇章的开始。」

基辅与欧盟27个成员国的官员在卢森堡会面，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）称今天是「历史性的一天」。

泽伦斯基在社群媒体上写道：「我们永远不会偏离通往联合的欧洲与建立所有欧洲国家共同家园的道路。」

俄罗斯于2022年2月发动攻击后，乌克兰与摩尔多瓦相继申请加入欧盟。

今天的入盟谈判仅标志着乌克兰漫长改革进程的开始，这一段路充满政治障碍，可能必须花费好几年，且可能永远不会走向成为欧盟成员国。

从中阻挠的不只有俄罗斯破坏稳定的行动，还有欧盟内部怀疑论者的沉默，尤其是匈牙利。

但欧洲联盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）表示，启动会谈「对乌克兰、摩尔多瓦与整个欧盟的人民而言是好消息」。

她今天在社群平台X上写道：「前方的道路将充满挑战，但也充满机会。」

目前，在俄乌战争如火如荼进行时，乌克兰因为启动包括肃贪与政治干预等一系列改革而获得肯定。

乌克兰主要谈判人员、副总理斯特法尼希纳（Olga Stefanishyna）矢言基辅「将能在2030年前完成（加入欧盟）的一切工作」。

多年来，数个国家希望加入欧盟，但却没有取得多少进展，尤其是西巴尔干半岛国家，而俄乌战争重新激发欧盟推动接纳新成员的动力。

欧盟2023年12月也给予乔治亚候选国地位。乔治亚是另一个俄罗斯的前苏联邻国。欧盟也批准了与波士尼亚的入盟谈判，且正在与塞尔维亚、蒙特内哥罗、阿尔巴尼亚和北马其顿共和国举行会谈。

今天与乌克兰和摩尔多瓦的会谈将启动审查程序，检视这两国的法律在多大程度上符合欧盟标准，以及前方还有多少工作要做。

等到工作完成，欧盟必须开始为从税收到环境政策等35个主题的谈判制定条件。斯特法尼希纳表示，下一步应在2025年年初实施。