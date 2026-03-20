欧盟中国高科技专利争端 世贸组织同意成立专家小组

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（法新社日内瓦19日电） 世界贸易组织（WTO）今天同意设立专家小组，检视欧洲联盟（EU）对中国高科技专利权利金规定的申诉案。

欧洲联盟执行委员会（European Commission）指控中国允许法院设定具约束力的全球专利权利金费率，藉此施压欧洲创新高科技企业降低他们的费用。

世贸组织在声明中表示，世贸争端解决机构（DSB）在会议中已同意成立专家小组，以裁决欧盟申诉案。欧盟最初于去年1月提诉。

欧盟指控中方做法不符合国际贸易规范，包括世贸组织关于智慧财产权的协议。双方在磋商阶段未能达成共识，欧盟上月提出初步请求，要求世贸争端解决机构成立专家小组。

中国挡下第1次的请求，但根据WTO规定，第2次提出设立小组的请求实际上会自动获得受理。

世贸组织新成立的专家小组将检视的核心议题在于「标准必要专利」，这类专利保护可使产品制造符合特定标准的技术。

根据欧盟说法，欧洲企业拥有许多这类专利，尤其在电信领域。欧盟主张，中国允许法院设定全球权利金费率，藉此迫使欧盟国家企业让中国业者以较低成本取得这些技术。

欧盟执委会表示，这项做法也过度干预了欧盟法院对欧洲专利问题的权限。

根据世贸声明，中方表示对于欧盟决定继续要求成立专家小组深感失望。

中方代表说，中方将在小组审理过程中坚决捍卫自身措施，并相信专家小组会认定这些措施完全符合世贸规范。