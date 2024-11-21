欧盟人事僵局化解 议会3大党团达成协议

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（法新布鲁塞尔20日电） 欧洲议会3大党团今天就欧盟执委会新团队人事达成协议，包括一位极右派执委人选。此前一周，他们对执委会主席范德赖恩新一届「内阁」名单相持不下，可能导致人事案受阻。

欧洲议会（European Parliament）3大党团中间偏右「欧洲人民党」（EPP）、中间偏左「社会与民主进步联盟」（S&D）、中间派「复兴欧洲」（RE）领导人今天就支持范德赖恩（Ursula von der Leyen）新「内阁」达成协议，议会可望下周行使人事同意权表决，而范德赖恩也将于12月1日展开第2任期。

议员在布鲁塞尔挑灯夜战，针对包括欧盟执委会（European Commission）6位副主席人选在内的7席悬而未决执委人选展开协商。参与的党团证实，资深议员最后同意不再卡关。

尽管义大利极右政党「义大利兄弟党」（Brothers of Italy）的费托（Raffaele Fitto）政治立场鲜明，仍获执委会副主席提名，引发中间与左派党团不满。费托所属的「欧洲保守及改革党团」（ECR）则不支持范德赖恩连任。

今天之所以能够达成协议，关键在于欧洲人民党向社会与民主进步联盟和复兴欧洲保证，会坚守欧洲议会「亲欧洲」占多数的立场。欧洲人民党近数月以来时而向极右翼阵营靠拢。

尽管今天终有突破，费托即将出任副主席还是令一些左派议员受挫，不满情绪仍在发酵，不能排除下周进行表决时会有人跑票。不过因为主要阵营已经达成共识，结果几乎已成定局。