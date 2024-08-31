立足瑞士 报道世界
登录

欧盟今年拟培训7万5000名乌克兰士兵

afp_tickers
此内容发布于
3 分钟

（法新布鲁塞尔30日电） 欧洲联盟（EU）外交与安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）今天表示，欧盟希望今年底前培训约7万5000名乌克兰士兵，但不是在乌国境内进行训练。

法新社报导，欧盟已订定今年培训约6万名乌克兰士兵的目标，却因这个遭战火蹂躏的国家战况仍然激烈，欧盟希望培训更多的战士。

波瑞尔与欧盟防长会谈后告诉媒体：「今天，各国部长同意把目标提高到7万5000人，在今年底前增加1万5000人。」

他说：「培训必须精练，并因应乌克兰的需求。」他还说，可能在基辅建置「小型」的协调中心。

不过在乌克兰境内培训士兵本身就带有争议。

欧盟一名外交官员指出，包括爱沙尼亚、法国和瑞典等国都支持在乌克兰境内培训士兵，但匈牙利等则不愿乌克兰境内有任何欧盟军事部署，哪怕只是教官。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今年稍早表示，他不排除西方派兵至乌克兰而震惊法国盟邦。不过马克宏也坦承，目前这方面的行动没有共识。

乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）昨天呼吁后，波瑞尔今天稍早敦促欧盟各国，尽快交付武器给乌克兰。

波瑞尔表示：「自6月以来已经做出许多承诺，特别是在防空方面，而当乌克兰和乌国城市面临大规模攻击…显然我们必须回应。」

针对乌克兰当局如何运用援助武器所遭受的限制，他也予以抨击。

波瑞尔指出：「允许在俄罗斯境内攻击就意味着对莫斯科开战，这种说法很荒谬…我们是在支持乌克兰。」

乌克兰一再呼吁盟邦解除武器使用的限制，但柏林当局和华府担心与莫斯科爆发冲突而反对。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 西蒙·布拉德利

你现在不看新闻了吗？为什么？

一份最新报告显示，如今关注新闻的人越来越少。路透社研究所最新发布的《数字新闻报告》显示，近十分之四(39%)的人有时或经常回避阅读新闻。

参与讨论
50
70 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

你所在国家应采取哪些措施保护生物多样性？

在瑞士，三分之一的物种和一半的自然栖息地濒临威胁。瑞士人将于9月22日就生物多样性动议进行全民投票。

参与讨论
17
19 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 托马斯·斯蒂芬斯

“没孩子”的假期在瑞士走红，这是一种公开歧视还是成功旅游业策略？

有些人宁愿多付一些钱，也不想在度假时受到孩子们的吵闹声影响。这对我们的社会意味着什么？

参与讨论
76
53 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团