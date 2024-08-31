欧盟今年拟培训7万5000名乌克兰士兵

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（法新布鲁塞尔30日电） 欧洲联盟（EU）外交与安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）今天表示，欧盟希望今年底前培训约7万5000名乌克兰士兵，但不是在乌国境内进行训练。

法新社报导，欧盟已订定今年培训约6万名乌克兰士兵的目标，却因这个遭战火蹂躏的国家战况仍然激烈，欧盟希望培训更多的战士。

波瑞尔与欧盟防长会谈后告诉媒体：「今天，各国部长同意把目标提高到7万5000人，在今年底前增加1万5000人。」

他说：「培训必须精练，并因应乌克兰的需求。」他还说，可能在基辅建置「小型」的协调中心。

不过在乌克兰境内培训士兵本身就带有争议。

欧盟一名外交官员指出，包括爱沙尼亚、法国和瑞典等国都支持在乌克兰境内培训士兵，但匈牙利等则不愿乌克兰境内有任何欧盟军事部署，哪怕只是教官。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今年稍早表示，他不排除西方派兵至乌克兰而震惊法国盟邦。不过马克宏也坦承，目前这方面的行动没有共识。

乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）昨天呼吁后，波瑞尔今天稍早敦促欧盟各国，尽快交付武器给乌克兰。

波瑞尔表示：「自6月以来已经做出许多承诺，特别是在防空方面，而当乌克兰和乌国城市面临大规模攻击…显然我们必须回应。」

针对乌克兰当局如何运用援助武器所遭受的限制，他也予以抨击。

波瑞尔指出：「允许在俄罗斯境内攻击就意味着对莫斯科开战，这种说法很荒谬…我们是在支持乌克兰。」

乌克兰一再呼吁盟邦解除武器使用的限制，但柏林当局和华府担心与莫斯科爆发冲突而反对。